Detectan en el Teide una señal sísmica constante sin precedentes: «No hay visos de una erupción a corto o medio plazo»

Detectan en el Teide una señal sísmica constante sin precedentes: «No hay visos de una erupción a corto o medio plazo»

Una señal sísmica constante «que no se había registrado nunca antes» en la zona de Las Cañadas del Teide ha provocado hoy una reunión extraordinaria del comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) para analizar la situación.

11 comentarios
Pacofrutos
¿Hay tiempo de comer sin problemas?

sotillo
#1 Se evapora seguro, eso tiene que ser parte del agua de Grazalema que está a punto de salir por el Teide, una prueba más de que la Tierra no es plana

Glidingdemon
#1 no se que decirte, el perro xanxez ya ha tenido un volcán, otro antes de que le boten no lo descarto, va a ser conocido por perico el gafe.

Raziel_2
#7 Se lo digo a mucha gente porque a mi personalmente me sorprendió el dato, pero los primeros 40 años del siglo pasado sismica y volcanicamente hablando fue mucho mas movido que este.

A nivel global, por supuesto. Localmente ahora no recuerdo, pero me da la impresión de que no hubo ningun terremoto como el de Lorca de hace unos años.

josde
Cualquier día pega un pedo el Teide y todos a salir a toda hostia de la isla.

DenisseJoel
Una señal extraterrestre, sin duda. El número de rezos ha disminuido mucho últimamente, y los de arriba deben estar molestos.

CharlesBrowson
PUM!!!

Comorr
Otra crisis más que superará P Sánchez. Menos mal que los afectados de La Palma ya están alojados en casas nuevas desde el minuto 1. Ahhh no.

sotillo
#2 Pues que tengan cuidado con los de Vox que se quedan con el dinero de las donaciones

Abcdefghijklm
#2 es una lastima que no seamos un país comunista,...

Glidingdemon
#2 están esperando las donaciones que recogió abascal, desde el minuto 1, ahhh que fueron para su casoplon, bueno ahora recoge para el ático en marbella, no problem.


