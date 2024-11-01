Detectan en el Teide una señal sísmica constante sin precedentes: «No hay visos de una erupción a corto o medio plazo»

Una señal sísmica constante «que no se había registrado nunca antes» en la zona de Las Cañadas del Teide ha provocado hoy una reunión extraordinaria del comité asesor del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) para analizar la situación.
| etiquetas: teide , canarias , volcán , erupción
A nivel global, por supuesto. Localmente ahora no recuerdo, pero me da la impresión de que no hubo ningun terremoto como el de Lorca de hace unos años.