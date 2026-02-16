Más de 1.400 terremotos en menos de 14 horas en el entorno del Teide tras revisarse los datos oficiales

El enjambre sísmico detectado en la vertiente oeste de Las Cañadas del Teide ha resultado ser mucho más intenso de lo que se estimó en un primer momento. La revisión de los registros eleva a más de 1.400 los movimientos localizados entre las seis de la tarde del lunes y las ocho de la mañana del martes, prácticamente el doble de los 755 contabilizados inicialmente por el IGN. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado hoy que "la isla está mejor preparada que nunca ante su propio riesgo volcánico"
| etiquetas: teide
