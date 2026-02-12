edición general
Se extrema la vigilancia del Teide tras las “anomalías” detectadas

Se extrema la vigilancia del Teide tras las “anomalías” detectadas

A la emisión de gases, la deformación de Tenerife y el aumento de sismos se suman señales “inusuales” en los últimos días

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Saldrán los de "exagerao, el cambio climático no existe" a decir que no pasa nada, que todo bien para que no caiga el turismo y el consumo

Y los trabajadores deben alarmarse, tener cuidado y difundir para eliminar a los guiris de competir en Canarias por la vivienda

Esto es el mercado, eliminar competidores, los de arriba eliminan lo que hunde el consumo aunque nos maten a cientos y los de abajo tenemos que eliminar a los guiris y turistas de competir con nosotros

Le llamaré lucha de clases
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Podéis ya ver como ante la alerta del instituto geografico nacional responsable de la vigilancia volcanica en Canarias que dice que va a extremar los controles y la vigilancia ya empezaron los de siempre a tirar por tierra el aviso, la ciencia porque compite con el consumo en #1
Huaso #5 Huaso *
#_1 ja ja ja ja…. Habló de putas la tacones.
#6 egon_
Y mientras tanto, aquí en Tenerife, el Cabildo y el Gobierno de Canarias siguen sin preparar a la población, no vaya a ser que el turista se asuste y se vaya.
#1 Febrero2027
Salen los expertos en trenes
Entran los expertos en volcanes
wata #4 wata
Otro volcán más para Pedro? Esto es un sinvivir...
