5
meneos
57
clics
Se extrema la vigilancia del Teide tras las "anomalías" detectadas
A la emisión de gases, la deformación de Tenerife y el aumento de sismos se suman señales "inusuales" en los últimos días
|
etiquetas
:
tenerife
,
teide
,
canarias
,
terremotos
#2
NPCMeneaMePersigue
Saldrán los de "exagerao, el cambio climático no existe" a decir que no pasa nada, que todo bien para que no caiga el turismo y el consumo
Y los trabajadores deben alarmarse, tener cuidado y difundir para eliminar a los guiris de competir en Canarias por la vivienda
Esto es el mercado, eliminar competidores, los de arriba eliminan lo que hunde el consumo aunque nos maten a cientos y los de abajo tenemos que eliminar a los guiris y turistas de competir con nosotros
Le llamaré lucha de clases
1
K
24
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
Podéis ya ver como ante la alerta del instituto geografico nacional responsable de la vigilancia volcanica en Canarias que dice que va a extremar los controles y la vigilancia ya empezaron los de siempre a tirar por tierra el aviso, la ciencia porque compite con el consumo en
#1
0
K
17
#5
Huaso
*
#_1
ja ja ja ja…. Habló de putas la tacones.
0
K
8
#6
egon_
Y mientras tanto, aquí en Tenerife, el Cabildo y el Gobierno de Canarias siguen sin preparar a la población, no vaya a ser que el turista se asuste y se vaya.
0
K
7
#1
Febrero2027
Salen los expertos en trenes
Entran los expertos en volcanes
0
K
6
#4
wata
Otro volcán más para Pedro? Esto es un sinvivir...
1
K
4
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Y los trabajadores deben alarmarse, tener cuidado y difundir para eliminar a los guiris de competir en Canarias por la vivienda
Esto es el mercado, eliminar competidores, los de arriba eliminan lo que hunde el consumo aunque nos maten a cientos y los de abajo tenemos que eliminar a los guiris y turistas de competir con nosotros
Le llamaré lucha de clases
Entran los expertos en volcanes