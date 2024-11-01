edición general
Ted Cruz advierte a Trump de que «podría bombardear Dinamarca con armas nucleares» en un vídeo de hace una década que ha vuelto a salir a la luz [EN]

Un vídeo de hace una década en el que Ted Cruz advertía de que Donald Trump «bombardearía Dinamarca» si fuera presidente ha resurgido en medio de las actuales conversaciones sobre la invasión de Groenlandia. «Es probable que nos despertemos una mañana y Donald, si fuera presidente, hubiera bombardeado Dinamarca», declaró Cruz a los medios de comunicación en febrero de 2016. Esto se produce en un momento en el que Trump promete repetidamente hacerse con el territorio danés de Groenlandia, «de una forma u otra». Sin embargo, tras las conversacion

Joder, pobres Caribús y pobres bueyes almizcleros...
Esta fijación... parece que alguna danesita en su día le dijo que no a PEDOnald xD
