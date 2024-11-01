edición general
14 meneos
23 clics
Los técnicos superiores sanitarios no descartan la huelga indefinida

Los técnicos superiores sanitarios no descartan la huelga indefinida

Los técnicos superiores sanitarios protagonizaban este lunes una gran manifestación en Madrid y este martes celebran su cuarto día de huelga con concentraciones en las puertas de los hospitales. Cifran el seguimiento de la huelga en el 90-95% en la región y no descartan la huelga indefinida si el Gobierno no atiende sus peticiones de estar en el grupo B o de regular sus estudios a grado universitario, «como ya lo es en el resto de Europa». Es su rebelión frente al Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias que plantea el Ministerio de Sanidad

| etiquetas: técnicos superiores sanitarios , huelga indefinida
12 2 0 K 198 actualidad
17 comentarios
12 2 0 K 198 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 vGeeSiz *
entiendo... técnicos que quieren que se les suba la categoría a estudios universitarios... menuda cara dura.

Me flipa el comodín europa por cierto
11 K 87
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 A ver, si cuela, cuela...
2 K 33
IkkiFenix #9 IkkiFenix *
#1 #2 Grupo B no es universitario. Grupo A2 que es el inmediatamnete superior y sería diplomado (aunque ya no existe), y grupo A1 licenciado. Y además no pasa solo con los técnicos sanitarios. Pero esto es lo mismo de la policía nacional que se quejaba de que querían equiparar los sueldos con los municipales, cuando es algo que pasa con todos los funcionarios no solo con la policía. Así que en todo caso debería ser para todos los funcionarios, no solo los técnicos sanitarios.
0 K 12
#11 vGeeSiz
#9 ya ya, pero dicen o grupo B o equiparar su formación a la universitaria...
1 K 17
#3 amusgada
#1 tamién me dejó loca y eso que sabía de la huelga, pero no mencionaban la equiparación a un grado de una FP media o superior nas reivindicaciones ¿?¿?

A lo que me contó la compi médico en la huelga del jueves pasao dejaron pudrir todas las analíticas. Que entiendo que hagan huelga, pero hay gente que viene desde pueblos y se hace un viaje del carajo para estar a las 8.15 en el hospital y sacar sangre y a la porra, tampoco valoraron si eran peticiones de rutina o urgentes o según servicio, ninguna muestra de sangre procesada (pero sí extraída) y au.
0 K 8
#6 VFR
#3 Eso es una huelga, la próxima la de médicos.
al menos esto demuestra quién es la que destruye la sanidad pública. La ministra de Sumar.
2 K 30
#7 amusgada *
#6 la de médicos ya fue el día 3 de octubre, van por ramos las huelgas sanitarias a lo que parece. Todavía no sé cuando es la de celadores
0 K 8
#17 VFR
#7 los médicos la tienen para 9, 10, 11 y 12 de diciembre. Cuídate por esas fechas
0 K 7
#8 Jodere
#6 La sanidad esta transferida a las comunidades autónomas.
0 K 12
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 La escala laboral de la función pública es del gobierno de España, en este caso del Ministerio de Sanidad
0 K 16
#16 VFR
#8 Te suena el eststuto marco de sanidad?
0 K 7
#13 Meneaflow
#1 Si hacen funciones que en el resto de Europa piden titulación universitaria, pues será lo suyo, no?
0 K 6
#14 vGeeSiz
#13 No
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Ya llegaron los de la estrategia de enfrentar unos contra otros para que la gente sea pobre y no mejoren sus condiciones de vida
3 K 16
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#4 A ver, en este caso la respuesta de "haber estudiao" creo que es más que acertada.
2 K 29
IkkiFenix #10 IkkiFenix *
#5 No, han estudiado un técnico superior (grado superior que son 2 años después del bachillerato o del antiguo COU si no me equivoco) y supongo que tendrán categoría de bachillerato, cuando sus estudios son superiores, pero no universitarios.
2 K 35
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
Quieren más perras.
1 K 14

menéame