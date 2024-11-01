Los técnicos superiores sanitarios no descartan la huelga indefinida

Los técnicos superiores sanitarios protagonizaban este lunes una gran manifestación en Madrid y este martes celebran su cuarto día de huelga con concentraciones en las puertas de los hospitales. Cifran el seguimiento de la huelga en el 90-95% en la región y no descartan la huelga indefinida si el Gobierno no atiende sus peticiones de estar en el grupo B o de regular sus estudios a grado universitario, «como ya lo es en el resto de Europa». Es su rebelión frente al Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias que plantea el Ministerio de Sanidad
Me flipa el comodín europa por cierto
A lo que me contó la compi médico en la huelga del jueves pasao dejaron pudrir todas las analíticas. Que entiendo que hagan huelga, pero hay gente que viene desde pueblos y se hace un viaje del carajo para estar a las 8.15 en el hospital y sacar sangre y a la porra, tampoco valoraron si eran peticiones de rutina o urgentes o según servicio, ninguna muestra de sangre procesada (pero sí extraída) y au.
al menos esto demuestra quién es la que destruye la sanidad pública. La ministra de Sumar.