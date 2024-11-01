Los técnicos superiores sanitarios no descartan la huelga indefinida

Los técnicos superiores sanitarios protagonizaban este lunes una gran manifestación en Madrid y este martes celebran su cuarto día de huelga con concentraciones en las puertas de los hospitales. Cifran el seguimiento de la huelga en el 90-95% en la región y no descartan la huelga indefinida si el Gobierno no atiende sus peticiones de estar en el grupo B o de regular sus estudios a grado universitario, «como ya lo es en el resto de Europa». Es su rebelión frente al Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias que plantea el Ministerio de Sanidad