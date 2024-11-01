·
22
meneos
35
clics
Los técnicos reclaman que Hacienda se enfoque en fraudes complejos antes que en los bizums de autónomos
A partir de enero de 2026, los bancos informarán mensualmente a la Agencia Tributaria sobre todos los cobros de estos colectivos, sin umbral mínimo
etiquetas
gestha
hacienda
agencia tributaria
bizum
18
4
4
K
117
actualidad
10 comentarios
#2
crob
Estaría bien una unidad especializada en grandes fortunas. Los entramados complejos con sociedades pantalla y demás estrategias de elusión/evasión son muy difíciles de investigar
2
K
28
#3
alhambre
#2
otra medida sería no acortar los plazos de instrucción como hizo el pp para autoprotegerse en casos de corrupción.
1
K
18
#7
crob
#3
justo estaba buscando esa reforma
0
K
11
#5
sorrillo
*
#2
Estaría bien una unidad especializada en grandes fortunas.
Las investigaciones de Hacienda a las grandes fortunas se disparan, pero no la recaudación
El número de expedientes aumentó un 40% en 2024 respecto al promedio de los seis años anteriores, mientras que las deudas liquidadas solo han crecido un 5%: 28 millones
"Desde su creación en 2018, la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR) de la Oficina Nacional de Investigación del
…
» ver todo el comentario
1
K
24
#9
crob
#5
justo lo que hemos visto con el caso Montoro
Tengo un familiar inspector, y me dice que los recursos no estan equilibrados ni mucho menos
0
K
11
#10
sorrillo
#9
El problema con las grandes fortunas no es que cometan fraudes fiscales, es que evaden impuestos de forma legal con mecanismos complejos.
Y eso no se resuelve con más inspectores ni con más inspecciones sino con cambios legislativos posiblemente a nivel internacional.
0
K
11
#1
Quillotro
Y Ayuso pide que dejen en paz a "ciudadanos particulares"
1
K
23
#6
Kantinero
Eso es, no nos hagáis investigar a los autónomos que eso es mucho curro.
0
K
15
#8
angelitoMagno
Los técnicos reclaman que Hacienda haga algo que ya hace.
0
K
13
#4
Olepoint
¿ Es que no se pueden hacer ambas cosas ?
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
