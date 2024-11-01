edición general
Los técnicos reclaman que Hacienda se enfoque en fraudes complejos antes que en los bizums de autónomos

A partir de enero de 2026, los bancos informarán mensualmente a la Agencia Tributaria sobre todos los cobros de estos colectivos, sin umbral mínimo

crob #2 crob
Estaría bien una unidad especializada en grandes fortunas. Los entramados complejos con sociedades pantalla y demás estrategias de elusión/evasión son muy difíciles de investigar
#3 alhambre
#2 otra medida sería no acortar los plazos de instrucción como hizo el pp para autoprotegerse en casos de corrupción.
crob #7 crob
#3 justo estaba buscando esa reforma
sorrillo #5 sorrillo *
#2 Estaría bien una unidad especializada en grandes fortunas.


Las investigaciones de Hacienda a las grandes fortunas se disparan, pero no la recaudación

El número de expedientes aumentó un 40% en 2024 respecto al promedio de los seis años anteriores, mientras que las deudas liquidadas solo han crecido un 5%: 28 millones

"Desde su creación en 2018, la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR) de la Oficina Nacional de Investigación del

crob #9 crob
#5 justo lo que hemos visto con el caso Montoro :-P
Tengo un familiar inspector, y me dice que los recursos no estan equilibrados ni mucho menos
sorrillo #10 sorrillo
#9 El problema con las grandes fortunas no es que cometan fraudes fiscales, es que evaden impuestos de forma legal con mecanismos complejos.

Y eso no se resuelve con más inspectores ni con más inspecciones sino con cambios legislativos posiblemente a nivel internacional.
#1 Quillotro
Y Ayuso pide que dejen en paz a "ciudadanos particulares"
Kantinero #6 Kantinero
Eso es, no nos hagáis investigar a los autónomos que eso es mucho curro.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Los técnicos reclaman que Hacienda haga algo que ya hace.
Olepoint #4 Olepoint
¿ Es que no se pueden hacer ambas cosas ?
