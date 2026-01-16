Los técnicos no logran acceder a los watsaps de José Manuel Cuenca a Carlos Mazón

La prueba pericial practicada este viernes sobre el teléfono móvil que utilizó José Manuel Cuenca, entonces jefe de gabinete del president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana del 29 de octubre de 2024, ha concluido sin éxito. Los técnicos no han podido recuperar los watasaps que Cuenca envió y recibió con el expresident durante aquella jornada, clave, a juicio de la instructora, en la gestión de la emergencia que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia.