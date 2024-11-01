edición general
El tanquero ‘Emilia’ volvió vacío a Cuba ante la negativa de Jamaica de venderle gas

Tras semanas de inactividad aparente, el tanquero Emilia, dedicado al transporte de gas licuado de petróleo (GLP) bajo bandera cubana, volvió a moverse. Sin embargo, lejos de traer alivio, su llegada al puerto de Cienfuegos confirmó el peor escenario posible: el buque entró vacío. El buque llegó a aguas jamaicanas pocas horas antes de que entrara en vigor la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Los registros de VesselFinder muestran que el Emilia nunca llegó a atracar en Kingston.

Cehona
Es el libre mercado.
El que tengo aquí colgado... que os conozco
7
Findeton
#1 Tampoco es que haya mucho libre mercado dentro de Cuba.
1
sotillo
#4 Más del que le gustaría a Marcos Rubio ahora mismo, si por el fuera estaría encantado en que solo hubiera cadaveres, como en Gaza pero más a lo bestia
3
Findeton
#5 Claro, claro, ahora Marco Rubio es el culpable de que Cuba sea un pozo de pobreza.

Si ya lo sabemos, el comunismo se ha probado en 4 continentes y más de 70 países... pero siempre la culpa del desastre es de otros.
1
BurraPeideira_
#8 Pudiendo parecerse a Haití o a Jamaica, no? Ahí los desastres no los relacionas con el modelo económico.
1
Findeton
#11 Haití es un estado del tipo fallido, no hay seguridad.
1
ElenaCoures1
¿Dónde está Rusia cuando se la necesita? :troll:
1
mmlv
Pero el bloqueo no existe
0
luzer
Esto va a acabar mal para Cuba. Ya andaban jodidos con el petroleo venezolano, cortes de luz de 16 horas al día, escasez de alimentos, medicinas... Ese régimen no va a durar un mes.
1
Natxelas_V
#9 Ojalá. Ya va siendo hora de que el pueblo cubano pueda ser libre.
0
Cehona
¿Y China?
Con amigos tan lejanos es mejor llevarte bien con los vecinos, aunque los critiques en la intimidad.
0
guillersk
#7 China bien, gracias
0
Noeschachi
#_2 Pues a lo mejor Jamaica o Méjico algo de vasallo tienen :troll:
0
sotillo
#3 Están acojonados, verás cuando les toque a ellos
0

