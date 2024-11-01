El tanquero ‘Emilia’ volvió vacío a Cuba ante la negativa de Jamaica de venderle gas

Tras semanas de inactividad aparente, el tanquero Emilia, dedicado al transporte de gas licuado de petróleo (GLP) bajo bandera cubana, volvió a moverse. Sin embargo, lejos de traer alivio, su llegada al puerto de Cienfuegos confirmó el peor escenario posible: el buque entró vacío. El buque llegó a aguas jamaicanas pocas horas antes de que entrara en vigor la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Los registros de VesselFinder muestran que el Emilia nunca llegó a atracar en Kingston.