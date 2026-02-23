edición general
9 meneos
15 clics
Talgo anuncia inversiones "importantes" hasta finales de 2027 y la creación de 200 empleos en Rivabellosa en 2026

Talgo anuncia inversiones "importantes" hasta finales de 2027 y la creación de 200 empleos en Rivabellosa en 2026

El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado inversiones industriales «importantes» en Talgo hasta finales de 2027 y la creación de 200 nuevos empleos en Rivabellosa (Álava) este año. Según ha apuntado, Talgo va a reconducir una situación financiera que ha definido como «delicada», y a «reconstruir una imagen pública deteriorada», ambas «ligadas en parte a la sanción impuesta por Renfe por retraso en las entregas». «Desgraciadamente el retraso en las entregas es una debilidad del sector a nivel europeo».

| etiquetas: talgo , empleo , rivabellosa , jainaga
8 1 0 K 88 trenes
14 comentarios
8 1 0 K 88 trenes
Kasterot #10 Kasterot
#9 El capital es mayoritariamente privado, el Gobierno de España ha intervenido en su accionariado y en su futuro ya que la considera como una empresa estratégica
1 K 25
josde #11 josde
#10 El Sepi tiene el 29,7682% del accionado de talgo
0 K 20
Kasterot #12 Kasterot
#11 así que algo más del 70% es privado
0 K 15
josde #13 josde *
#12 Pero muy repartido, la Sepi y el gobierno Vasco son los principales
0 K 20
javibaz #1 javibaz
¿Tienen dinero para hacerlas?
0 K 12
teneram #2 teneram
#1 Ahora están en el accionariado la SEPI, el BBK, Vital y el Gobierno Vasco. A paladas, oiga.
2 K 47
josde #9 josde
#1 Empres casi estatal, tendrán lo que les haga falta
1 K 9
silvano.jorge #14 silvano.jorge
Retraso también, pero el principal problema es la alta cantidad de problemas técnicos.
0 K 11
#3 encurtido
Madrid es facha y en el resto de España contaminan. El empleo industrial sólo puede crearse en Barcelona o PV.
4 K -30
Dene #4 Dene
#3 talgo ya tiene una fabrica en rivabellosa... en lugar de ampliarla y mejorarla .... tal vez debería desmontarla y llevarla a cuenca o a badajoz para que te sientas mejor? total, solo costará 10 o 20 veces mas..
1 K 26
#7 mcfgdbbn3 *
#4: En Cuenca va a ser que no, porque iban a tener que sacar los trenes en camión porque no hay vías convencionales en toda la provincia porque el alcalde de la capital no quería tener tren convencional. xD :palm:
1 K 27
#5 mcfgdbbn3 *
#3: En Las Matas (junto a la A-6) tienen la otra factoría. :shit:
0 K 12
devilinside #6 devilinside
#5 Tienen una factoría y un centro de mantenimiento
2 K 39
Dene #8 Dene
#5 pues nada, le diremos al gobierno vasco y a las cajas de ahorro vascas que vayan poniendo dinerito para montar mas industria en madrid :-D :-D
0 K 11

menéame