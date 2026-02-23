Talgo anuncia inversiones "importantes" hasta finales de 2027 y la creación de 200 empleos en Rivabellosa en 2026

El presidente de Sidenor, Mirai y Talgo, José Antonio Jainaga, ha anunciado inversiones industriales «importantes» en Talgo hasta finales de 2027 y la creación de 200 nuevos empleos en Rivabellosa (Álava) este año. Según ha apuntado, Talgo va a reconducir una situación financiera que ha definido como «delicada», y a «reconstruir una imagen pública deteriorada», ambas «ligadas en parte a la sanción impuesta por Renfe por retraso en las entregas». «Desgraciadamente el retraso en las entregas es una debilidad del sector a nivel europeo».