·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12643
clics
Las "condolencias" de Trump
9457
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
5368
clics
Que agradable sujeto
7507
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
7191
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
más votadas
431
Directivos de grandes empresas españolas cobran 111 veces más que el sueldo medio
385
Amenazas y acoso sexual en el PP de Madrid que Génova archiva
427
La jueza de la dana declina citar a Pedro Sánchez porque no consta que estuviera informado “en tiempo real” por Mazón como Feijóo
474
China y la UE negocian para que los europeos no puedan acceder a coches eléctricos baratos
355
Miles de agricultores en EE. UU. tienen párkinson y culpan a un pesticida mortal [eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
693
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Sydney Sweeney recrea el 'look' más icónico de Marilyn Monroe con un escote extremo y un vestido esculpido sobre su cuerpo
La actriz recuperaba el icónico vestido blanco con el que Monroe hizo historia, pero en una versión más atrevida y modernizada.
|
etiquetas
:
sydney
,
sweeney
,
look
,
marilyn
,
monroe
,
escote
,
extremo
9
2
10
K
62
ocio
31 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
10
K
62
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Supercinexin
|Jamergas
2
K
45
#5
lonnegan
*
Como sordo a un tambor. Y no es mala actriz. Eso sí, en las entrevistas que le he visto no me pareció el lápiz mas afilado del estuche.
3
K
45
#17
azathothruna
#5
Es un objeto sexual, no se puede esperar mas.
Muy diferente de MUJERES como Marie Curie, y similares
0
K
16
#29
devilinside
#5
Como a un cajón que no cierra, como un sordo a una campana....
0
K
12
#4
azathothruna
Que se meta de una vez a OF
2
K
29
#25
Zamarro
#4
eso pasará en la proxima temporada de su serie.
0
K
7
#28
azathothruna
#25
Los chistes van a ser epicos, y me unire a esa fiesta.
0
K
16
#31
Zamarro
#28
www.marca.com/tiramillas/series/2025/11/26/euphoria-3-sube-nivel-sydne
Empezemos
0
K
7
#22
Spirito
*
Demasiadas tetas, no sé, como desproporcionadas.
Así que no, no me la voy a pedir para Papá Noel. Lo siento.
1
K
28
#26
devilinside
#22
Demasiadas no, dos, las justas para los que no somos mancos
0
K
12
#12
Torrezzno
Que maravilla Paco
1
K
26
#1
cenutrios_unidos
¡Sacad las zambombas!
4
K
24
#3
skaworld
#1
Creo que estas obsesionado con la moda, no es ya la primera vez que evias noticias sobre favorecedores vestidos... ¿Acaso se ha despertado en ti una pasion desbocada por el corte y la confeccion? ¿Has decidido verter sobre el arte de la costura todos tus halagos? ¿Te proporciona simplemente un solitario placer estético o realmente querrias empezar una carrera como modisto?
7
K
112
#7
cenutrios_unidos
#3
Yo soy más de pintura. A gotelé concretamente.
2
K
39
#10
skaworld
*
#7
Ciertamente es un arte fascinante, como con un pincel tan pequeñito, a base de constancia y dedicación, puedes cubrir grandes superficies derramando sobre ellas tu creatividad.
1
K
24
#15
Khanbaliq
#10
Tiene que funcionarle el pincel, con el calor, el plástico se derrite y se queda blanducho.
0
K
7
#18
skaworld
#15
Jamás dudaria de la capacidad de
@cenutrios_unidos
para cubrir grandes superficies, que sepas que allá donde veas belleza... el solo ve un lienzo en blanco
1
K
24
#19
Khanbaliq
#18
Por eso he hablado en condicional, seguro que es un gran artista que hace grandes murales como si estuviera proyectando hormigón.
1
K
19
#2
Imag0
Mamma mía
2
K
24
#30
devilinside
#2
Vaya par de... aldabas
0
K
12
#16
Atusateelpelo
#14
Mas bien tenia curiosidad de ver a la susodicha con estilo Manson.
0
K
16
#6
jewel_throne
*
Esta mujer sí que tiene unos buenos tejanos.....
1
K
16
#13
Atusateelpelo
Por lo que sea lei Marilyn Mason y al entrar al meneo no entendia nada.
0
K
16
#14
Tailgunner
#13
lo que le hacìa falta a Manson, llevar ese vestido...
1
K
13
#8
trasparente
Creo recordar que en la serie Euphoria (HBO) enseña las perolas del todo.
1
K
14
#23
HangTheRich
#8
en la película The Voyeurs salen completas en varias escenas.
0
K
6
#27
devilinside
A ver, estoy harto de jugármela con el MELAFO. Qué pasa, ¿que nadie va a decirlo?
0
K
12
#20
Eukherio
Yo entiendo que Sweeney este año después de tres pinchazos necesita promocionar la película que estrena en unos días, pero es que creo que he visto bastantes más noticias hablando de sus escotes recientes que sobre la peli en cuestión. A lo mejor tendría que poner el día del estreno en el escote y así a lo mejor alguno se entera.
0
K
8
#21
Mangione
Una fascista con tetas gordas y menos cerebro que un tablon de madera. Poh fale. Ale, sacudíosla mucho, sí...
0
K
7
#24
Mk22
Tetánico
0
K
6
#11
Tailgunner
Pero quièn vota negativa esta noticia???? Què vida màs triste tenèis...
0
K
6
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Muy diferente de MUJERES como Marie Curie, y similares
Empezemos
Así que no, no me la voy a pedir para Papá Noel. Lo siento.