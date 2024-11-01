edición general
Susto en Carabanchel: Tirotean un coche y secuestran a su conductor  

Tres coches de alta gama embistieron y tirotearon a un vehículo frente al número 65 de la calle Antonio López, secuestrando a su conductor ante numerosos testigos que creyeron oír petardos de Halloween. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre narcos o aluniceros. Los atacantes huyeron hacia la A-42, dejando el coche tiroteado abandonado. Algunos vecinos grabaron imágenes del suceso. La Policía Científica y el Grupo 12 investigan el suceso, sin detenidos ni denuncias por desaparición hasta el sábado por la mañana.

jm22381 #1 jm22381
Me libré de presenciarlo al salir del trabajo por una hora. Tanto que dicen de Barcelona y el Madrid de Ayuso parece el Bronx en su época mala :-S
Connect #3 Connect
Era susto o trato. Y parece que no quiso trato.
Elektr0 #4 Elektr0
Los mejores tiroteos, los de Madrid
#2 electroman
Un sustito de nah.
