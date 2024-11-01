Susto en Carabanchel: Tirotean un coche y secuestran a su conductor  

Tres coches de alta gama embistieron y tirotearon a un vehículo frente al número 65 de la calle Antonio López, secuestrando a su conductor ante numerosos testigos que creyeron oír petardos de Halloween. La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre narcos o aluniceros. Los atacantes huyeron hacia la A-42, dejando el coche tiroteado abandonado. Algunos vecinos grabaron imágenes del suceso. La Policía Científica y el Grupo 12 investigan el suceso, sin detenidos ni denuncias por desaparición hasta el sábado por la mañana.