Suspenden vuelos hacia el Aeropuerto de Los Ángeles por falta de controladores aéreos

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó este domingo que los vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) fueron suspendidos temporalmente debido a la falta de controladores aéreos en una instalación clave del sur de California. La medida provocó retrasos generalizados y cancelaciones en uno de los aeropuertos más transitados del mundo. El cierre parcial del gobierno federal, que ha obligado a los controladores aéreos a trabajar sin recibir salario, ha incrementado el ausentismo y el estrés laboral.