El Supremo rechaza investigar por revelación de secretos al presidente del tribunal que condenó al fiscal general

El Supremo rechaza investigar por revelación de secretos al presidente del tribunal que condenó al fiscal general

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella con la que los Comuns pedían investigar penalmente por revelación de secretos al ponente de la sentencia que condenó a Álvaro García Ortiz. Los jueces de la conocida como 'Sala del 61' entienden que su presencia y expresiones en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid en plenas deliberaciones no es punible y que el ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, no adelantó ilegalmente el sentido condenatorio del fallo por decir ante los presentes: “Tengo que poner...

cocolisto #1 cocolisto
¿Sorprendidos?. No lo creo.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Normal. No se divulgó nada secreto.
#4 euquesei
#3 Si, una sentencia aun no publicada...
LAs sentencias son públicas (una vez firmadas) no antes por lo tanto es un dato PRIVADO mientras no se firme.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 El Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, ha rechazado tanto esta como otras alegaciones y ampliaciones de la querella contra el magistrado. “La frase emitida por el querellado no contenía una anticipación del sentido condenatorio del fallo”, explican los jueces. En la frase de Martínez Arrieta, añaden, “no se revela una información, directa y unívoca” y “no se deduce necesariamente que con tal afirmación se esté desvelando que ha habido un cambio en el magistrado ponente, ya que las sentencias en los órganos colegiados son de todos sus miembros”.
BlackDog #6 BlackDog
#4 Que secreto revelo? me puedes decir literalmente ese secreto?
#2 NoMeVeas *
"Nos hemos investigado a nosotros mismos y hemos decidido que somos inocentes" de manual.

Que se note la importación de los valores y procedimientos yankees, famosos por cometer los peores crímenes de este siglo y el pasado y salir del paso diciendo que nunca han existido culpables.
