El Supremo ordena al Gobierno que le entregue "en mano" los informes "reservados" sobre la venta de Talgo a una empresa húngara

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que entregue "todos los documentos que integran el expediente administrativo" que sirvió al Ejecutivo de Pedro Sánchez para vetar la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por el consorcio húngaro Magyar Vagon (Ganz Mavag Europe Private Ltd) sobre Talgo en agosto de 2024, "incluidos los calificados como reservados". El Consejo de Ministros acordó el pasado 27 de agosto de 2024 vetar la compra de Talgo por parte de la firma húngara por razones de seguridad nacional.
Porque molaría que algún juez rojelas de esos que están con la DANA o con otras tontás como lo del novio de la muerte pidieran "documentos reservados" de esos que no se pueden hacer públicos por ser "secreto de estado" sobre cositas que pasaron durante la dictadura y durante la transición.
Estamos hablando de gente que ha puesto a violadores en la calle con tal de tumbar un ministerio así que ya ves tú lo que les importa deshacerse de una infraestructura crítica.
Si quieren condenar, condenan y santas pascuas.