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El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo

El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo

"Determinar cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial en relación con el reconocimiento de la prestación de eutanasia, a instancias de un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida".

| etiquetas: jurisprudencia , eutanasia , tribunal supremo
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6 comentarios
8 5 0 K 140 Tribunales
Urasandi #4 Urasandi
Que ganas de alargar la agonía.

Los que han venido a sufrir en este valle de lágrimas son los católicos. Dejadnos en paz a los demás, fuera de vuestros delirios.
2 K 33
#2 Eukherio
¿En qué otros supuestos puede un padre oponerse a la decisión de su hijo mayor de edad en plenas facultades mentales?
2 K 30
#3 tpm1
#2 ¿En qué piense que no está en plenas facultades mentales?
0 K 11
#6 fingulod
#3 Pero un tribunal médico ya ha declarado que está en plenas facultades mentales. Así que no lo acepto.

Si piensas que un familiar no está en plenas facultades mentales, puedes denunciar y lo que hacen es comprobar si está o no. Pero aquí eso se ha hecho previo a la denuncia.
0 K 7
BastardWolf #5 BastardWolf
Acaso no somos dueños y amos de nuestra propia vida, y como adultos, seres autonomos capaces de decidir querer darle punto y final? Las creencias y deseos de los demas deben estar completamente al margen de esto
0 K 11
aupaatu #1 aupaatu
El recorrido jurídico es que tenemos una judicatura que trabaja para una banda criminal y copada por una secta ultracatolica que va por libre.
0 K 9

menéame