El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo

"Determinar cuáles son los requisitos y circunstancias que permiten establecer la concurrencia de un interés legítimo de un tercero (en este caso, un progenitor), con el fin de reconocer su legitimación en un procedimiento judicial en relación con el reconocimiento de la prestación de eutanasia, a instancias de un solicitante mayor de edad con plenas capacidades para decidir sobre su vida".
| etiquetas: jurisprudencia , eutanasia , tribunal supremo
Los que han venido a sufrir en este valle de lágrimas son los católicos. Dejadnos en paz a los demás, fuera de vuestros delirios.
Si piensas que un familiar no está en plenas facultades mentales, puedes denunciar y lo que hacen es comprobar si está o no. Pero aquí eso se ha hecho previo a la denuncia.