El Supremo decidirá el futuro del fiscal general: absolución, cárcel, inhabilitación o multa

El juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia esta semana y ahora siete magistrados del Tribunal Supremo deberán establecer si procede su absolución o si hay elementos suficientes para condenarle. En caso de que sí, tendrán que determinar si la actuación encaja en el delito de revelación de secretos, el de violación de secretos, el de prevaricación o el de infidelidad en la custodia de documentos; y fijar la pena: cárcel, inhabilitación o multa.

ur_quan_master #3 ur_quan_master
Pertenencia a banda criminal es la única sentencia posible...para el supremo.

Disuelvanse y entreguen las togas.
Magog #4 Magog
Me gusta la lista porque son todas las opciones disponibles en una sentencia.
Vamos, que menuda puta mierda de bola de cristal....
#7 Leon_Bocanegra
#6 eso parece, pero es que tal y como lo pone ahí, parece que solo se le puede condenar por uno y tienen que decidir cual de ellos.
#1 Leon_Bocanegra
El juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia esta semana y ahora siete magistrados del Tribunal Supremo deberán establecer si procede su absolución o si hay elementos suficientes para condenarle. En caso de que sí, tendrán que determinar si la actuación encaja en el delito de revelación de secretos, el de violación de secretos, el de prevaricación o el de infidelidad en la custodia de documentos;


A ver, que no me queda claro, esto significa que se le ha juzgado sin acusarle aún de un delito concreto?
PasaPollo #2 PasaPollo *
#1 No, eso es imposible. Las partes acusan de uno o varios delitos y luego el tribunal decide si existe uno, algunos o ningún delito.

Se llaman peticiones subsidiarias. Si tú matas al hermano de mi cliente en una pelea, voy a pedir que se te condene por asesinato, y subsidiariamente por homicidio doloso. Y tu defensa pedirá la absolución y subsidiariamente que se te condene por concurso de delitos entre homicidio imprudente y lesiones.

Así que el tribunal tiene cuatro delitos: asesinato, homicidio doloso, homicidio imprudente y lesiones. No es sólo condenar, es decir por qué se te condena.
#5 Leon_Bocanegra *
#2 vale, con lo que has añadido me queda más claro.
satchafunkilus #6 satchafunkilus
#1 supongo que se le acusa de todos esos delitos y puede ser culpable de ninguno, algunos o todos.
