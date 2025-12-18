El Supremo da la razón a Ayuso y obliga al Gobierno a hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados que hayan solicitado protección

La sala de lo contencioso-administrativo estima la medida cautelar que solicitó la Comunidad de Madrid y replica la decisión que tomó respecto de los menores de Canarias, aunque en este caso no haya una "situación de hacinamiento"
| etiquetas: supremo , madrid , gobierno , mena
Que el caso no llegue ni a existir es aún peor.
Id comprando escopetas porque aquí lo que queda del estado de derecho está apunto de irse por el desagüe.
"La sala reconoce "diferencias" entre el caso de la Comunidad de Madrid y el de Canarias, en el que ya se pronunció de la misma forma. "