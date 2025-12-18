edición general
El Supremo da la razón a Ayuso y obliga al Gobierno a hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados que hayan solicitado protección

La sala de lo contencioso-administrativo estima la medida cautelar que solicitó la Comunidad de Madrid y replica la decisión que tomó respecto de los menores de Canarias, aunque en este caso no haya una "situación de hacinamiento"

#1 candonga1
Continúa la misión de "El que pueda hacer, que haga".
sotillo #5 sotillo
#1 Terroristas
Mala #7 Mala *
#1 Pues al parecer es lo que ha "hecho" el Gobierno, al excluir a Cataluña y País Vasco del reparto. Según datos creados por la IA, dado que a través del Ministerio es prácticamente imposible conseguirlos, las comunidades con mayor número de menores no acompañados , son Canarias, Andalucía, Madrid, Cataluña, en este orden y bastante lejos País Vasco. Si tenemos en cuenta que Madrid es una comunidad uniprovincial, que le quisieran colocar más de 600, creo recordar que eran... dime si no es un " el que pueda hacer que haga".
#3 BurraPeideira_
Si llegara el caso al supremo dirían que es legal que tu hermano y tu novio se lleven comisiones en los contratos que adjudiques en la administración que diriges.
Que el caso no llegue ni a existir es aún peor.
Id comprando escopetas porque aquí lo que queda del estado de derecho está apunto de irse por el desagüe.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
Vamos, que dictan lo mismo que antes dictaran con Canarias....

"La sala reconoce "diferencias" entre el caso de la Comunidad de Madrid y el de Canarias, en el que ya se pronunció de la misma forma. "
Milmariposas #2 Milmariposas
Amiguetes vestidos de toga...
#6 dclunedo
Yo los dejo entrar y el problema es de los fachas.... Perro en estado puro.... :troll: {0x1f408}
