El Supremo condena a 'Okdiario' y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
La noticia aclara las mentiras y bulos de los medios de ultraderecha y la persecución a Podemos y a Pablo Iglesias
etiquetas
bulosjuicioultraderecha
condena
politica
#1
Nasser
Quedó claro quienes son los corruptos y los mentirosos.
4
K
56
#6
manbobi
#1
Portada
2
K
38
#7
Feindesland
#1
No, que va: son jueces vendidos.
0
K
17
#8
DonNadieSoy
#7
9 años para resolver... y esta bien no?
3
K
48
#10
Mangione
#7
¿Qué te hace gracia de esto,
traidor a la patria
?
¿Que se manipulasen las elecciones y el futuro de un país entero (
es decir, de casi 50 millones de personas
) y que salga
tan
barato?
2
K
28
#2
YSiguesLeyendo
el titular es erróneo. cobrar de X país no es ninguna deshonra, hacerlo ilegalmente que es de lo que le acusaba ese panfleto, sí... podemos aprender a redactar en Lo País alguna vez?
1
K
30
#9
Nasser
#2
escuece luego cabalgamos
1
K
19
#11
Charles_Dexter_Ward
#9
portada ->
www.meneame.net/story/supremo-condena-okdiario-indemnizar-18-000-euros
#0
0
K
20
#4
Jointhouse_Blues
www.meneame.net/search?q=okdiario
1
K
24
#5
TOTEMICO
Inda OKDiario, los multicondenados. ¿Subvencionar a un medio multicondenado no es inmoral?, ¿las administraciones populares que subvencionan al multicondenado, sabiendo que lo es, no están colaborando con delincuentes, según el concepto de "delincuentes" que el PP quiso usar para el FGE?
1
K
19
#3
salteado3
Venezuela es la nueva ETA.
0
K
12
#12
joseangel277
Diria que es la misma que esta que está en portada:
www.meneame.net/story/supremo-condena-okdiario-indemnizar-18-000-euros
0
K
12
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
