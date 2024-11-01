edición general
El Supremo condena por homicidio imprudente al policía que mató a un preso fugado en una persecución

Los hechos ocurrieron durante una persecución para recapturar a un recluso que se había dado a la fuga. Según el relato de los hechos, el policía corría tras el fugitivo con su arma desenfundada y desbloqueada. En un momento determinado de la carrera, el agente se resbaló, lo que provocó que el arma se disparara de forma involuntaria, alcanzando mortalmente al preso.

Wolfgang #1 Wolfgang *
"el agente se resbaló, lo que provocó que el arma se disparara de forma involuntaria, alcanzando mortalmente al preso."
:shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit: :shit:
venga ya
6 K 92
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Ha colado???
2 K 36
carakola #4 carakola *
#3 Si cuela,cuela. Y si no, indulto.
0 K 20
Wolfgang #5 Wolfgang
#3 Ha llegado al Supremo porque fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura :shit:
En cualquier caso, sí, ha colado... O nos la han colado:
La sentencia establece que la actuación del agente traspasó los límites del riesgo permitido. Aunque se reconoce que el disparo fue fruto de un resbalón y no de una voluntad de disparar,
0 K 16
pitercio #2 pitercio
Es el final del "¡Alto o disparo!"
0 K 20
#6 Pitchford
Debería haber unas balas con IA que dieran siempre en las piernas...
0 K 17

