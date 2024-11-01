El Supremo condena por homicidio imprudente al policía que mató a un preso fugado en una persecución

Los hechos ocurrieron durante una persecución para recapturar a un recluso que se había dado a la fuga. Según el relato de los hechos, el policía corría tras el fugitivo con su arma desenfundada y desbloqueada. En un momento determinado de la carrera, el agente se resbaló, lo que provocó que el arma se disparara de forma involuntaria, alcanzando mortalmente al preso.