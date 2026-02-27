edición general
El Supremo anula la obligación de exigir a las VTC un listado de precios por vulnerar la libertad de empresa

El alto tribunal considera que la obligación resulta desproporcionada e innecesaria para proteger los derechos de los usuarios, ya que el sistema de precontratación permite conocer el precio antes de contratar el servicio, que es aceptado previamente por el cliente. La sentencia recuerda que el taxi, al considerarse un servicio de interés general, está sometido a tarifas reguladas, mientras que las VTC no lo están y pueden fijar libremente sus precios, al tratarse de una actividad empresarial sujeta a autorización administrativa.

1 comentarios
Se puede ser más servil al capital?
