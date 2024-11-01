edición general
5 meneos
39 clics
Lo que supone el cambio al Vehículo Eléctrico | Francisco Valverde

Lo que supone el cambio al Vehículo Eléctrico | Francisco Valverde  

La demanda eléctrica en 2024 fue de 243,79 TWh, así que el conjunto de ambos tipos de vehículos representa, tan sólo, un 0,37% de la demanda, valor insignificante aún y totalmente asumible por el sistema... De hecho, la inclusión de cada vez más renovables en generación, hacen de nuestro mix cada más limpio y sin problemas para dar servicio a un parque de vehículos eléctricos cada vez mayor, durante muchos, muchos años, antes siquiera de plantearse problemas de congestión en nuestras redes de distribución y transporte...

| etiquetas: coche , vehículo , eléctrico , energía , sostenible
4 1 0 K 64 tecnología
6 comentarios
4 1 0 K 64 tecnología
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues *
Poco se mencionan los nuevos impuestos al VE que tendrán que inventar los gobiernos para compensar los ingresos que ahora obtienen a través del zumo de dinosaurio refinado. Con conceptos que van a ser de lo más surrealista.
2 K 31
#4 diablos_maiq
#2 ¿te parecen poco los que ya pagas por la electricidad?
0 K 10
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#4 Hay que ser muy ingenuo para no prever que impondrán otros nuevos. Y que quede claro que no soy ningún talibán de la gasolina, ni detractor del VE.
0 K 11
Desideratum #3 Desideratum *
Excelente explicación pedagógica de las implicaciones, muy bien fundamentadas cuantitativamente, que supone pasarse cuanto antes a la movilidad eléctrica. No solo desde el punto de vista de nuestra salud, especialmente en las ciudades y áreas pobladas, sino desde el punto de vista estratégico. No tener que depender de países productores de crudo, especialmente inestables desde el punto de vista geopolítico, añadido al beneficioso efecto sobre la balanza de pagos es un win win en toda regla.
0 K 20
#5 diablos_maiq
#3 ¿win10 o win11?
0 K 10
#1 mam23
Bueno pero la gente va a cargar el coche electrico por la noche , quien tenga plaza de garaje,que son quienes mayormente compren estos coches.
0 K 7

menéame