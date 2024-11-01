Lo que supone el cambio al Vehículo Eléctrico | Francisco Valverde  

La demanda eléctrica en 2024 fue de 243,79 TWh, así que el conjunto de ambos tipos de vehículos representa, tan sólo, un 0,37% de la demanda, valor insignificante aún y totalmente asumible por el sistema... De hecho, la inclusión de cada vez más renovables en generación, hacen de nuestro mix cada más limpio y sin problemas para dar servicio a un parque de vehículos eléctricos cada vez mayor, durante muchos, muchos años, antes siquiera de plantearse problemas de congestión en nuestras redes de distribución y transporte...
etiquetas: coche , vehículo , eléctrico , energía , sostenible