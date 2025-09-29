·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8875
clics
Multan con cien euros a un vecino de Calahorra por colgar un cuadro en casa: "Mi sueño se ha derrumbado por culpa de este vecino"
4546
clics
Cuando viene uno del PP con el "cuento" de que China es una amenaza
3869
clics
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
4634
clics
Las imágenes del antes y después de las zonas afectadas por la dana en Valencia
4140
clics
10 000 carteleras de películas descargables de los años 40, 50, 60 y 70
más votadas
487
'OKDiario' tilda la movilización contra Mazón por la DANA de "fracaso" y le desmienten con imágenes: "Cortaros un poco que se os ve el plumero"
361
El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”
358
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana
301
Alvise y Vito Quiles idearon el bulo de la ropa tirada al vertedero durante la DANA: el audio que muestra sus coacciones
340
Roig dice que los afectados en la DANA se sintieron "desamparados" cuando él mismo obligó a sus empleados a trabajar aquel día
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
11
clics
Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes
En la actualidad, uno de cada diez asalariados compagina varios empleos, a pesar de las consecuencias negativas que esta práctica tiene para la salud
|
etiquetas
:
españa
,
trabajo
7
0
0
K
96
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
0
0
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Natalidad hundida un 40%, gente emigrando, la burbuja inmobiliaria explotando, el cambio climático arrasando el verano y el otoño
Cuesta abajo y sin frenos
3
K
52
#2
TonyStark
#1
los que emigran porque quieren, y los que emigramos a hostias porque "no queremos". Olvidando que, y siendo egoístas, con la tasa de natalidad actual o nos abrimos a la inmigración o nuestras pensiones las va a pagar Rita
0
K
11
#3
vGeeSiz
#2
ya estamos con la tontería de la inmigración.
La inmigración tiene un saldo positivo a las arcas si ganan más de 40,000€ al año y por supuesto no traen a mas personas dependiente de ellas y de media, ganan 19,000€
2
K
26
#5
TonyStark
*
#3
La demografía española es la que es. La tasa de natalidad es muy baja, la población envejece y el número de cotizantes por pensionista disminuye. El Banco de España ya avisa que, sin aumento de inmigración o elevación sustancial de la natalidad, el sistema de pensiones se va a la mierda:
www.thelocal.es/20240502/spain-needs-25-million-foreign-workers-to-kee
Mira, otro artículo por aquí te dice que los inmigrantes en España explican parte del crecimiento del PIB…
» ver todo el comentario
0
K
11
#4
NPCMeneaMePersigue
*
#2
Así es, hay que comprar el plan del genocidio israelí de bombardear colombia, venezuela, oriente medio y aceptar toda la inmigración masiva que trabaje por poco dinero y así mantener los salarios bajos para que la gente no tenga hijos y España desaparezca en un par de generaciones
0
K
20
#6
Enésimo_strike
Yo siempre llego a fin de mes. El dinero se me acaba antes, pero llego.
0
K
13
#7
ElenaCoures1
¿mas de la mitad?
Esto no se lo cree ni dios
Pablo Iglesias sería ya presidente de la UE
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cuesta abajo y sin frenos
La inmigración tiene un saldo positivo a las arcas si ganan más de 40,000€ al año y por supuesto no traen a mas personas dependiente de ellas y de media, ganan 19,000€
www.thelocal.es/20240502/spain-needs-25-million-foreign-workers-to-kee
Mira, otro artículo por aquí te dice que los inmigrantes en España explican parte del crecimiento del PIB… » ver todo el comentario
Esto no se lo cree ni dios
Pablo Iglesias sería ya presidente de la UE