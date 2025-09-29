edición general
Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

En la actualidad, uno de cada diez asalariados compagina varios empleos, a pesar de las consecuencias negativas que esta práctica tiene para la salud

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Natalidad hundida un 40%, gente emigrando, la burbuja inmobiliaria explotando, el cambio climático arrasando el verano y el otoño

Cuesta abajo y sin frenos
TonyStark #2 TonyStark
#1 los que emigran porque quieren, y los que emigramos a hostias porque "no queremos". Olvidando que, y siendo egoístas, con la tasa de natalidad actual o nos abrimos a la inmigración o nuestras pensiones las va a pagar Rita
#3 vGeeSiz
#2 ya estamos con la tontería de la inmigración.

La inmigración tiene un saldo positivo a las arcas si ganan más de 40,000€ al año y por supuesto no traen a mas personas dependiente de ellas y de media, ganan 19,000€
TonyStark #5 TonyStark *
#3 La demografía española es la que es. La tasa de natalidad es muy baja, la población envejece y el número de cotizantes por pensionista disminuye. El Banco de España ya avisa que, sin aumento de inmigración o elevación sustancial de la natalidad, el sistema de pensiones se va a la mierda:

www.thelocal.es/20240502/spain-needs-25-million-foreign-workers-to-kee

Mira, otro artículo por aquí te dice que los inmigrantes en España explican parte del crecimiento del PIB…   » ver todo el comentario
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue *
#2 Así es, hay que comprar el plan del genocidio israelí de bombardear colombia, venezuela, oriente medio y aceptar toda la inmigración masiva que trabaje por poco dinero y así mantener los salarios bajos para que la gente no tenga hijos y España desaparezca en un par de generaciones
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Yo siempre llego a fin de mes. El dinero se me acaba antes, pero llego.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
¿mas de la mitad?
Esto no se lo cree ni dios
Pablo Iglesias sería ya presidente de la UE
