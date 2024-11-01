La Superbowl acaba de traer de vuelta al elenco original de Jurassic Park para uno de los mejores anuncios del año

a es la primera semana de febrero y, tal y como ocurre todos los años, varias empresas ya han comenzado a compartir los anuncios que lanzarán a través de la Super Bowl. A lo largo de estos años hemos visto ideas brutales y algún que otro loco (te estoy mirando a ti, Kanye West), pero esta compañía de internet acaba de pasarse el juego con una campaña publicitaria que es oro puro.
| etiquetas: jurassic park , anuncio , superbowl
Es que veo las series y pelis y me rio de que te vendan su democracia y lo incorruptibles que son sus jueces y su presidente el garante de las libertades y te caea al suelo de las carcajadas.
Ya antes era para reírte, pero algunas eran entretenidas, ahora veo a los típicos del fbi que llaman a la puerta con el arma fuera y veo la imagen de ice matando a sus vecinos.
más bien a través de IA
La parte del T-rex y "haz el rugido otra vez" me ha sacado una sonrisa.
No puede ser que la gente sepa y se informe de algo que va a criticar.
Lo suyo es criticar con el palillo en la boca y sin tener ni puta idea.
Y por supuesto, presumir de no saber. Estar informado descalifica tu opinión.