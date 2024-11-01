edición general
La Superbowl acaba de traer de vuelta al elenco original de Jurassic Park para uno de los mejores anuncios del año

a es la primera semana de febrero y, tal y como ocurre todos los años, varias empresas ya han comenzado a compartir los anuncios que lanzarán a través de la Super Bowl. A lo largo de estos años hemos visto ideas brutales y algún que otro loco (te estoy mirando a ti, Kanye West), pero esta compañía de internet acaba de pasarse el juego con una campaña publicitaria que es oro puro.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Que lo gocen, su cultura anglo para ellos, aquí estamos hasta el coño de ellos
Bapho #2 Bapho *
#1 tu también cada vez toleras menos la mierda que nos mandan?
Es que veo las series y pelis y me rio de que te vendan su democracia y lo incorruptibles que son sus jueces y su presidente el garante de las libertades y te caea al suelo de las carcajadas.

Ya antes era para reírte, pero algunas eran entretenidas, ahora veo a los típicos del fbi que llaman a la puerta con el arma fuera y veo la imagen de ice matando a sus vecinos.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
#2 la verdad que tengo unos años ya, antes lo veia y no me afectaba tanto, ya que aquello era alli y sabiamos que eramos distinto, socialmente y culturalmente, pero desde que desgraciadamente hemos ido cediendo...hemos ido a peor como sociedad. Al menos como lo veo ahora.
Bapho #9 Bapho
#3 me pasa lo mismo
#14 eqas
#2 #3 #9 #1 aquí hay series europeas geniales. Y cuando las ves, aunque sea en una finlandesa, sientes una cercanía que ni de lejos sientes con las de USA.
lonnegan #5 lonnegan
#2 Yo veia series como New Amsterdam o ahora de The Pitt, donde dejan con el culo al aire al sistema sanitario estadounidense
#6 XXguiriXX
#2 Y su asqueroso sistema de salud.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Me importa tres cojones.
kreepie #11 kreepie *
La propaganda yanki que se la coman los de allí. Allá se lo coman todo entre ellos y que se pare algún día engullir por nuestra parte su mierda de autobombo.
FueraSionistasdeMeneame #12 FueraSionistasdeMeneame
"a través de efectos especiales, ha conseguido rejuvenecer a los actores"
más bien a través de IA
tul #13 tul
#12 no tiene porque ese tipo de efectos tiene ya muchos años
FueraSionistasdeMeneame #17 FueraSionistasdeMeneame
#13 Ya tiene muchos años y ahora la IA lo hace por una centésima parte del tiempo y una centésima parte del coste, creo que hay pocas dudas de como lo han hecho, y si sale el making off y me tengo que comer el zasca me lo como.
RanaPaca #15 RanaPaca
#12 muy bien todo excepto que Jeff Goldblum les ha salido con cara de Berto
obmultimedia #16 obmultimedia
#12 es CGI del malillo, se nota la limitacion del presupuesto para el anuncio.
elsnons #7 elsnons
El típico meneo de crítica al país de origen pero con muchos clics para ver el anuncio.
omegapoint #8 omegapoint
#7 a mi el anuncio me ha parecido gracioso.

La parte del T-rex y "haz el rugido otra vez" me ha sacado una sonrisa.
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo *
#7 Sí tío.

No puede ser que la gente sepa y se informe de algo que va a criticar.

Lo suyo es criticar con el palillo en la boca y sin tener ni puta idea.

Y por supuesto, presumir de no saber. Estar informado descalifica tu opinión.
