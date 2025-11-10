Supera 82 días en la UCI y dona al hospital una máquina igual a la que le permitió sobrevivir

Tras recibir el alta de la UCI en abril de 2022, contactó con la dirección del hospital para manifestar su deseo de donar un equipo ECMO como muestra de gratitud hacia los profesionales que le atendieron durante su prolongada estancia. El paciente contó con el apoyo de una entidad dedicada a ayudar a pacientes pediátricos y que ha colaborado anteriormente con el hospital público. La entidad canalizó la donación solicitando un equipo compatible con población infantil
Hay algunas actitudes que me ponen de muy mala leche. Y yo, sinceramente me alegro de que nuestra sanidad haya salvado la vida a ese señor y que ese señor luego haya hecho la donación me parece una historia bonita.
Pues delito tendria. Una cosa es que un tipo se gaste el dinero en lo que hace buenos titulares y otra es que los propios médicos se gasten el dinero en lo que realmente hace falta y es útil.
El nuevo equipo donado ya está plenamente operativo en el hospital
Apuesta ganada.