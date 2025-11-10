edición general
6 meneos
22 clics
Supera 82 días en la UCI y dona al hospital una máquina igual a la que le permitió sobrevivir

Supera 82 días en la UCI y dona al hospital una máquina igual a la que le permitió sobrevivir

Tras recibir el alta de la UCI en abril de 2022, contactó con la dirección del hospital para manifestar su deseo de donar un equipo ECMO como muestra de gratitud hacia los profesionales que le atendieron durante su prolongada estancia. El paciente contó con el apoyo de una entidad dedicada a ayudar a pacientes pediátricos y que ha colaborado anteriormente con el hospital público. La entidad canalizó la donación solicitando un equipo compatible con población infantil

| etiquetas: hospital , donacion , uci
5 1 0 K 67 actualidad
12 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
#7 tomeu *
No sé que hay de malo en que un señor, en gradecimiento, quiera donar una máquina ECMO, se deje asesorar por la directora gerente, la Fundación JoyRon, el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares, los intensivistas doctor José Raúl Arévalo y doctora María Teresa Millán. Y además que sea compatble con pacientes pediátricos
1 K 32
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#7 que aquí la gente no está contenta con nada aunque se haya pedido al hospital si iba a ser necesario, se haya donado gratis y ya esté en funcionamiento salvando vidas.

Hay algunas actitudes que me ponen de muy mala leche. Y yo, sinceramente me alegro de que nuestra sanidad haya salvado la vida a ese señor y que ese señor luego haya hecho la donación me parece una historia bonita.
1 K 32
#1 Quillotro
Mi apuesta: Equipo que se quedará ahí en una esquina porque el hospital no dispondrá de personal cualificado para utilizarlo, como ha pasado con las máquinas que donó Amancio Ortega.
1 K 21
SerVicius #2 SerVicius
#1 "La entidad canalizó la donación solicitando un equipo compatible con población infantil"

Pues delito tendria. Una cosa es que un tipo se gaste el dinero en lo que hace buenos titulares y otra es que los propios médicos se gasten el dinero en lo que realmente hace falta y es útil.
1 K 19
#3 tobruk1234
#1 Amigo lo de amancio es dono para exencion de impuestos. Tu has pagado tambien esas maquinas. Los impuestos que se desgraba y no paga los pagas tú
1 K 20
#5 Quillotro *
#3 Disculpa, pero para hablar de la fiscalidad de Amancio Ortega se necesitan un par de masters. Y aunque me cosan a negativos lo explico, y es de las pocas veces que no estoy de acuerdo con el Coletas cuando habla de este tipo de cosas (en otras, depende). Me explico: Amancio cobra fundamentalmente en acciones, y las acciones no pagan impuestos hasta que se venden. Como él no necesita venderlas (solo una pequeña parte para tener liquidez), pues solo paga impuestos sobre las poquitas que vende.…   » ver todo el comentario
0 K 10
curaca #11 curaca
#5 Amancio Ortega vive fundamentalmente de los dividendos y las rentas de sus otros negocios (el inmobiliario, es "el casero" de Primarck en Gran Vía, por ejemplo) no le hace falta vender ninguna acción.
0 K 10
Aokromes #6 Aokromes
#1 dado que la maquina es igual que la que usaron con el, supongo que sabran usarla.
0 K 10
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
#1 mi apuesta, no te has leído la noticia.

El nuevo equipo donado ya está plenamente operativo en el hospital

Apuesta ganada.
0 K 12
#9 tomeu *
#1 El nuevo equipo donado ya está plenamente operativo en el hospital y lleva una placa conmemorativa con la inscripción 'The Larrick ECMO', en homenaje al paciente que quiso transformar su experiencia en una oportunidad para otros enfermos que puedan necesitar esta tecnología en el futuro
0 K 20
#12 tomeu
#1 Si lees un poco la notícia, en vez de apostar y jugártela, verás que el equipo está plenamente operativo.
0 K 20
#4 tomeu
La gestión administrativa fue facilitada por la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa).
0 K 20

menéame