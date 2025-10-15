edición general
Sumar sugiere que la ministra de Vivienda "debería dejar paso" a quien esté dispuesto a tomar "medidas valientes"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sido contundente al señalar que Isabel Rodríguez no parece dispuesta encarar con la valentía suficiente el problema de la vivienda.

#3 doppel
La política no consiste en convertirse en una garrapata, cobrar todos los meses y no hacer absolutamente nada.
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Pero no estan a construyendo centenares de miles de viviendas protegidas.
O eran viviendas prometidas :troll:
RegiVengalil #4 RegiVengalil *
#1 todavía tienen hasta 2027, joder que prisas

De momento han puesto un teléfono "gratis" para desahogarte, qué más quieres xD xD xD xD xD

bronco1890 #2 bronco1890
Sumar trasladó una batería de propuestas que incluían la nacionalización de viviendas amenazadas de desahucio o la expropiación de pisos vacíos.
Si hay desahucios nacionalizamos las casas y si hay pisos vacíos los expropiamos. ¿Qué podría salir mal?
menéame