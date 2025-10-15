Sumar sugiere que la ministra de Vivienda "debería dejar paso" a quien esté dispuesto a tomar "medidas valientes"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha sido contundente al señalar que Isabel Rodríguez no parece dispuesta encarar con la valentía suficiente el problema de la vivienda.
| etiquetas: sumar , isabel rodríguez , ministerio , vivienda
O eran viviendas prometidas
De momento han puesto un teléfono "gratis" para desahogarte, qué más quieres
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&
Si hay desahucios nacionalizamos las casas y si hay pisos vacíos los expropiamos. ¿Qué podría salir mal?