Sumar recupera la prestación universal por hijo a cargo en la negociación de los Presupuestos de 2026

Sumar tratará de impulsar una prestación universal por crianza en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha referido a esta medida este jueves, durante una entrevista en La hora de la 1, en la que ha sido preguntada por la negociación de las Cuentas del Estado con el PSOE. «Sumar quiere unos Presupuestos que sirvan para resolver la desigualdad. El 29% de la infancia en España sigue en riesgo de exclusión social».