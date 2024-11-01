Sumar recupera la prestación universal por hijo a cargo en la negociación de los Presupuestos de 2026

Sumar tratará de impulsar una prestación universal por crianza en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha referido a esta medida este jueves, durante una entrevista en La hora de la 1, en la que ha sido preguntada por la negociación de las Cuentas del Estado con el PSOE. «Sumar quiere unos Presupuestos que sirvan para resolver la desigualdad. El 29% de la infancia en España sigue en riesgo de exclusión social».
Que conste que igual yo sí podría ver con buenos ojos o justo que quien recibe rentas de otro tipo o haya acumulado un gran capital pudiera no necesitar una pensión pública o una parte de ella. Pero ahí estaríamos hablando de romper un pacto social con décadas de vigencia, no de establecer o no uno nuevo.
Ahora van con la paguita por hijo donde da igual que el menor de 18 sea hijo de Amancio Ortega y donde una española tiene 1 hijo, con suerte, y una inmigrante 4.
Está claro que no van a hacer nada tampoco por la vivienda y no solo eso, sino que se ríen de todos los jóvenes sacando en un vídeo a abuelos compartiendo piso.
Es un total y absoluto desprecio por parte del gobierno a la población española.
Los de sumar y sus políticas de izquierda.