Sumar recupera la prestación universal por hijo a cargo en la negociación de los Presupuestos de 2026

Sumar tratará de impulsar una prestación universal por crianza en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha referido a esta medida este jueves, durante una entrevista en La hora de la 1, en la que ha sido preguntada por la negociación de las Cuentas del Estado con el PSOE. «Sumar quiere unos Presupuestos que sirvan para resolver la desigualdad. El 29% de la infancia en España sigue en riesgo de exclusión social».

Ovlak #3 Ovlak *
Estoy en contra de la universalización de prestaciones económicas (no así de los servicios públicos), estas deben estar siempre supeditadas a condiciones de renta, capital y/o circunstancias extraordinarias. Y lo digo siendo perfectamente consciente de que esta medida me beneficiaría en lo personal.
#5 Borgiano
#3 Pues a ver si aplica esto también a las pensiones.
Ovlak #8 Ovlak *
#5 Las pensiones no son, técnicamente, una prestación. Pero, aún con todo, atienden una circunstancia extraordinaria que es el retiro laboral en el que se dejan de percibir rentas del trabajo. De hecho, el que decide seguir trabajando, no percibe pensión o recibe una parte de esta atendiendo a ciertos requisitos.

Que conste que igual yo sí podría ver con buenos ojos o justo que quien recibe rentas de otro tipo o haya acumulado un gran capital pudiera no necesitar una pensión pública o una parte de ella. Pero ahí estaríamos hablando de romper un pacto social con décadas de vigencia, no de establecer o no uno nuevo.
SegarroAmego #4 SegarroAmego
No necesitamos más paguicas Yolanda. Necesitamos poder acceder a vivienda digna y salarios acordes.
Sandilo #6 Sandilo *
Van dando palos de ciego, como pollo sin cabeza. Su desconexión con la sociedad es total.

Ahora van con la paguita por hijo donde da igual que el menor de 18 sea hijo de Amancio Ortega y donde una española tiene 1 hijo, con suerte, y una inmigrante 4.

Está claro que no van a hacer nada tampoco por la vivienda y no solo eso, sino que se ríen de todos los jóvenes sacando en un vídeo a abuelos compartiendo piso.

Es un total y absoluto desprecio por parte del gobierno a la población española.
SegarroAmego #9 SegarroAmego
#7 Chepemos va por el mismo camino o incluso peor
#1 Jodere
Nada humo, los independentistas, no están por aprobar esos presupuestos.
#11 cunaxa
#1 Pero al menos debe intentarse. Se les ha votado para eso.
#2 poxemita
Presupuestos del 26, que serán los del 25 y los del 24.
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#2 los presupuestos del 2021 son perfectamente válidos en el 2026.
