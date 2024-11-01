La presidenta y un vocal de Sumar votan con el bloque conservador el nuevo reparto de comisiones del Poder Judicial

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) profundiza su ruptura. La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, han votado en el pleno de este jueves junto al grupo conservador la nueva composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Los otros nueve vocales del sector progresista han acabado retirando su propuesta al constatar el fracaso de su iniciativa
Solo falta mi "ya os lo advertí, a ver si os sacáis la cabeza del culo de una puta vez" (no va por ti, ojo)
No inventes que sabes de sobra que era posible hacer otro reparto cambiando la ley o haberlo hecho antes cuando lo puso Podemos, pero eh, mejor seguir negando la mayor y buscando excusas peregrinas.
Pero la verdad, si realmente tienes tanta curiosidad por lo que ha comentado el usuario, te recomendaría que no lo ignoraras y que incluso des réplica a sus observaciones, si así lo consideras.
Por si quieres para algo....
Hay más opciones, pero los medios se emperran en negarlas y que se vote siempre en uno de los dos bloques. Demoqué?
Si los progres han ignorado por activa y por pasiva a los de sumar, pues normal que voten algo que les beneficie directamente.
