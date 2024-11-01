edición general
La presidenta y un vocal de Sumar votan con el bloque conservador el nuevo reparto de comisiones del Poder Judicial

La presidenta y un vocal de Sumar votan con el bloque conservador el nuevo reparto de comisiones del Poder Judicial

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) profundiza su ruptura. La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, han votado en el pleno de este jueves junto al grupo conservador la nueva composición de las distintas comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Los otros nueve vocales del sector progresista han acabado retirando su propuesta al constatar el fracaso de su iniciativa

Harkon #1 Harkon
Gracias por entregar el CGPJ a la derecha señora Díaz
9 K 129
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
#1 Cuando Yoli se presente con el PSOE propongo un embargo de 10 minutos para asegurarnos de que seas el encargado de subirla a menéame. :-D
4 K 45
Harkon #10 Harkon *
#3 Pues mira que de esto me enteré ayer, y pensé, ya la habrá subido alguien, pero se ve que hay bastante proselitismo y sectarismo cuando el gobierno actual demuestra su absoluta ineptitud.

Solo falta mi "ya os lo advertí, a ver si os sacáis la cabeza del culo de una puta vez" (no va por ti, ojo)
3 K 45
#20 omega7767
#3 yo creo que la S de PSOE es realmente de Sumar
0 K 11
#7 Somozano
#1 Es la democracia. La derecha ganó las elecciones y tiene mayoría absoluta en ambas cámaras
4 K 15
Harkon #12 Harkon *
#7 Junts ya te digo yo que no iba a estar en contra de no dare ni un juez ni vocal del CGPJ al PP

No inventes que sabes de sobra que era posible hacer otro reparto cambiando la ley o haberlo hecho antes cuando lo puso Podemos, pero eh, mejor seguir negando la mayor y buscando excusas peregrinas.
1 K 31
#9 Grahml *
#4 Si pasas el cursor por #1, supuestamente puedes ver qué ha dicho, por lo menos en ese comentario, a través de una ventana flotante.

Pero la verdad, si realmente tienes tanta curiosidad por lo que ha comentado el usuario, te recomendaría que no lo ignoraras y que incluso des réplica a sus observaciones, si así lo consideras.
2 K 51
UnoYDos #11 UnoYDos *
#9 Con los fanboys no se puede debatir. Y me da igual lo que diga, solo supuse que sigue haciendo lo que hacía en cada envio suyo.
0 K 8
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Progresistas de boquilla, no es la primera vez que algunos progresistas cambian su voto y se alían con la derecha,
2 K 35
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#6 el pesebre manda.
0 K 7
ostiayajoder #13 ostiayajoder
@Harkon tengo piolets baratos.


Por si quieres para algo....
2 K 30
Harkon #14 Harkon
#13 Ya tengo yo unos cuantos a la espalda, los reutilizo, gracias
1 K 27
alcama #2 alcama
Ya lo dijo Yolanda: gobierno de corrupción
1 K 20
UnoYDos #4 UnoYDos *
Difícil tener una opinión si no nos explican las opciones. Aunque supongo que Harkon, como de costumbre, ya habrá vertido aquí su mierda (lo tengo ignorado). Pero vamos, por lo que dicen, todos, sin excepción, están mas pendientes de los sillones que de hacer justicia.
1 K 18
JackNorte #15 JackNorte *
Cada cual solo puede actuar y votar como es y lo que representa. A algunos no nos sorprenden las cosas por algo. Y no es malo, lo malo es decir ser, representar y votar de forma diferente a la que se dice representar.
0 K 12
#16 pirat
De la española no esperes justicia... es el problema más grave que tenemos porque arrastra a todos los demás.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
Solo nos queda la pureza ideológica de la verdadera izquierda en las charos podemitas.
0 K 7
#19 jaramero
Es la falsa dicotomía de nuestra sociedad, progres o conservadores.

Hay más opciones, pero los medios se emperran en negarlas y que se vote siempre en uno de los dos bloques. Demoqué?

Si los progres han ignorado por activa y por pasiva a los de sumar, pues normal que voten algo que les beneficie directamente.
0 K 7
#8 Somozano
Con la edad todos se vuelven conservadores
Antes pasaba sobre los 40 o 50 años
Ahora a los 14
0 K 6
alcama #5 alcama *
#_4 en realidad no le tienes ignorado si no le ignoras.
1 K 4

