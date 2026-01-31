edición general
Sumar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante

Sumar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante

La formación pide que se investigue si hubo trato de favor y vulneración de igualdad y transparencia en el caso del residencial Les Naus, entre los adjudicatarios figuran la concejala de urbanismo y personas “con vinculación directa política, funcionarial o familiar con el Ayuntamiento de Alicante”.

Ihzan #3 Ihzan
Las viviendas sociales jamas deberian darse en venta, solo en alquiler. Este problema asi estaria solucionado. Las VPO en alquiler estatal y punto
#5 surco
#3 Correcto, el estado NO TIENE que garantizar la propiedad a nadie, tiene que proporcionar vivienda en alquiler asequible a quien lo necesita. Ya vale de regalarles entre todos 200 mil pavos a cada hijo de político o coleguita afín.
#6 Alberto_meneame
#3 Tu idea me parece buena, pero supongo que en parte viene por las historias que ha habido de gente que compraba un piso de protección oficial y luego lo vendía al precio que quería. No sé cómo estará en todas las promociones pero en la mia que es de hace 15 años ya se escrituraba que la protección oficial nunca acaba y por tanto si se quiere alquilar o vender tiene que ser al precio que fija el estado
Ihzan #7 Ihzan
#6 No solamente por las historia de la venta.

En mi opinion, si la vivienda ha sido promovida por el estado, debe ser del estado. Identico con cualquier empresa. Lo contrario, termina siendo regalar dinero de todos a unos pocos, que puede ser xq de verdad lo necesitan, o pueden darse estos casos como el de la noticia.

Quien quiera una vivienda en propiedad, que la compre en el mercado libre. Donde yo vivo ya conozco bastantes promociones "cooperativas", donde un grupo de personas…   » ver todo el comentario
kinz000 #2 kinz000
Ya las tienen hasta escrituradas esos no las sueltan.
emmett_brown #1 emmett_brown
Se creen inmunes. Qué poca vergüenza.
Meneanauta #4 Meneanauta
#1 Tienen el apoyo de la "justicia". Sí son inmunes
#8 Kuruñes3.0
Hola, es aquí donde los falsos rojeras vienen a recordar que el obrero tiene que vivir de limosna toda su vida para no aburguesarse? xD
Hay muchos tipos de miseria. La mental es la peor.
Doisneau #9 Doisneau
#8 Aqui es donde te montas peliculas, por lo visto.
