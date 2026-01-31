Sumar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante

La formación pide que se investigue si hubo trato de favor y vulneración de igualdad y transparencia en el caso del residencial Les Naus, entre los adjudicatarios figuran la concejala de urbanismo y personas “con vinculación directa política, funcionarial o familiar con el Ayuntamiento de Alicante”.
| etiquetas: sumar , denuncia , anticorrupción , viviendas , alicante
En mi opinion, si la vivienda ha sido promovida por el estado, debe ser del estado. Identico con cualquier empresa. Lo contrario, termina siendo regalar dinero de todos a unos pocos, que puede ser xq de verdad lo necesitan, o pueden darse estos casos como el de la noticia.
Quien quiera una vivienda en propiedad, que la compre en el mercado libre. Donde yo vivo ya conozco bastantes promociones "cooperativas", donde un grupo de personas… » ver todo el comentario
Hay muchos tipos de miseria. La mental es la peor.