Sumar condena la intervención de Trump en Venezuela: "Acto de piratería imperialista"

Sumar ha condenado "sin paliativos" la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que considera que ha venido precedida de "graves violaciones" del derecho humanitario con asesinatos de supuestos traficantes de drogas. "Los ataques constituyen una gravísima violación de la Carta de Naciones Unidas, una agresión unilateral injustificada, un acto de piratería imperialista". El partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento "al Gobierno de España a condenarlos y a la movilización popular"