edición general
11 meneos
15 clics

Suiza rechaza en referéndum un impuesto de sucesiones del 50% para las herencias más altas

Un 78,2 % de los votantes suizos rechazó este domingo en referéndum crear un impuesto del 50 % para todas las herencias y donaciones superiores a los 50 millones de francos (53 millones de euros), pensado para gravar a las grandes fortunas con el fin de recaudar más fondos para la lucha contra el cambio climático.

| etiquetas: suiza , sucesiones , herencia , impuestos
9 2 0 K 119 actualidad
13 comentarios
9 2 0 K 119 actualidad
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
A ver quien ha pagado la campaña por el NO.

Si el rico se preocupara por el pobre la décima parte que lo que se preocupa el fatxapobre por el rico, otro gallo nos cantaría.
3 K 47
#6 parladoiro *
#2 me da que nadie, un impuesto federal da repelús a los nativos, sea cual sea el impuesto, podía ser del 1% que el resultado sería lo mismo.
#4 es lo que pongo antes, la federación tiene que ser débil en sí misma.
0 K 10
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Un impuesto que no iba a pagar ni el 1%.
0 K 20
#8 parladoiro
#7 lo iba a cobrar la federación, lo merece menos.
0 K 10
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#8

¿ahora eres tú el que da los carnets de merecimiento?
0 K 20
#10 parladoiro *
#9 para nada, de lo que conozco los suizos antes haces que los ex yugoslavos les parezca bien pagar un impuesto a una entidad que los una superior que los suizos.
Sencillamente consideran que el gobierno federal cuanto más débil mejor, cualquier otra cosa es antinatural y causa de problemas, el que puede hacer algo mal con lo que se recauda es el que se puede colgar en la plaza de tu pueblo, no viajar o esperar que lo hagan otros.
0 K 10
#1 JGG
Los suizos no han perdido el norte todavía. Porcentaje sorprendentemente alto.
4 K 45
Andreham #4 Andreham
Esto es como los que no votaron a Al Gore (creo que era) porque dijo que iba a subir al 1% más rico los impuestos; y después de las elecciones se hizo una encuesta y más de la mitad de los americanos pensaban que estaban en el 1% más rico.
1 K 18
powernergia #3 powernergia
Los suizos son ricos, y los otros no votan.
0 K 11
#11 PerritaPiloto
#3 Suiza es un país rico, pero los suizos en general no son ricos, aunque sea un país menos desigual que España. También es un país tremendamente conservador.

Ven mal pagar un impuesto se sucesiones federal, pero ven absolutamente normal pagar un impuesto religioso que incluso los ateos también pagan.
1 K 21
#12 drstrangelove
#11 Los ateos no pagan ningún impuesto religioso. Yo, al menos, no pago ninguno.
0 K 10
#13 parladoiro *
#12 las personas jurídicas si: www.swissinfo.ch/spa/demografia/tributación-eclesiástica-obligatoria

No puedo asegurar que no hubo algún cambio reciente.
0 K 10
Sandilo #5 Sandilo *
Edit.
0 K 7

menéame