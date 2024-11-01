Suiza rechaza en referéndum un impuesto de sucesiones del 50% para las herencias más altas

Un 78,2 % de los votantes suizos rechazó este domingo en referéndum crear un impuesto del 50 % para todas las herencias y donaciones superiores a los 50 millones de francos (53 millones de euros), pensado para gravar a las grandes fortunas con el fin de recaudar más fondos para la lucha contra el cambio climático.
| etiquetas: suiza , sucesiones , herencia , impuestos
Si el rico se preocupara por el pobre la décima parte que lo que se preocupa el fatxapobre por el rico, otro gallo nos cantaría.
#4 es lo que pongo antes, la federación tiene que ser débil en sí misma.
Un impuesto que no iba a pagar ni el 1%.
¿ahora eres tú el que da los carnets de merecimiento?
Sencillamente consideran que el gobierno federal cuanto más débil mejor, cualquier otra cosa es antinatural y causa de problemas, el que puede hacer algo mal con lo que se recauda es el que se puede colgar en la plaza de tu pueblo, no viajar o esperar que lo hagan otros.
Ven mal pagar un impuesto se sucesiones federal, pero ven absolutamente normal pagar un impuesto religioso que incluso los ateos también pagan.
No puedo asegurar que no hubo algún cambio reciente.