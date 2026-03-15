El sueldo de los médicos asturianos, entre 4.000 y 10.000 euros a base de guardias y horas extra para bajar las listas de espera

En el ánimo de ofrecer información fiable, LA NUEVA ESPAÑA ha recabado datos de distintas fuentes y la conclusión es la siguiente: entre los aproximadamente 4.000 médicos que forman parte de la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es muy frecuente que sus ingresos anuales "rebasen los 4.000 euros netos al mes, tanto en atención primaria como en hospitales", señala un buen conocedor de los entresijos de la Administración sanitaria. La carrera profesional tiene una remuneración cuantiosa, que aumenta acorde a la veteranía. Se di