El sueldo de los médicos asturianos, entre 4.000 y 10.000 euros a base de guardias y horas extra para bajar las listas de espera

En el ánimo de ofrecer información fiable, LA NUEVA ESPAÑA ha recabado datos de distintas fuentes y la conclusión es la siguiente: entre los aproximadamente 4.000 médicos que forman parte de la plantilla del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es muy frecuente que sus ingresos anuales "rebasen los 4.000 euros netos al mes, tanto en atención primaria como en hospitales", señala un buen conocedor de los entresijos de la Administración sanitaria. La carrera profesional tiene una remuneración cuantiosa, que aumenta acorde a la veteranía. Se di
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Lo que antes colocaba fácilmente porque los jóvenes "compraban" guardias ahora es mucho más difícil porque muchos han conseguido estar exentos de hacer guardias por distintas razones, principalmente ansiedad.
Así que en su servicio están los médicos de 45-55 que aún no tienen exención de guardias sobrecargados de trabajo, porque tanto los de 30-45 como los de 55-65 han conseguido no hacerlas, unos por ansiedad y otros por edad.
Hemos criado unas generaciones de flojos...
Yo estoy hablando esencialmente de un trade-off voluntario entre ingresos por guardias y calidad de vida ( básicamente lo que comenta #4 ) no de una bajada de salario base, que ya me parece bastante bajo para estar hablando de un médico.
Te pongo yo otro ejemplo... Catulunya, 2022: El 84% de los médicos está en contra de las guardias de 24 horas, según una encuesta a 1.670 facultativos. El 83% apuesta por guardias de 12 horas, pero sin que ello… » ver todo el comentario
Si lo están cobrando es que lo están trabajando y te aseguro que por dinero no es.
Te pongo un ejemplo, Madrid se ha creado un modulo de 50€/h para médicos que su jornada ordinaria es de 12/24h por lo cual trabajan 10/5 días al mes(entiendo esto último como una media). Al principio tuvieron éxito y cubrían, en la actualidad ni con eso cubren los dispositivos, por lo cual demuestra que ni con dinero se cubre cuando el profesional no quiere. También es cierto, sin conocer como se… » ver todo el comentario