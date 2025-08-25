edición general
Un sueco con una pala hexagonal rompe la hegemonía china en tenis de mesa: “No sé que diablos pasó”

El último fue un punto interminable, demostración de que tumbar a un palista chino es derribar la muralla que recorre el país hegemónico desde el origen del tenis de mesa. Truls Möregårdh, sueco de 23 años, lanzaba golpes ganadores una y otra vez, pero se topaba con la defensa del número uno mundial, Li Shidong, que las devolvía todas con 10-9 en el set definitivo. Hasta que uno de sus golpes defensivos no tocó la mesa. Y se desató la locura. En los locutores, en el pabellón de Mälmoe y, especialmente, en este joven palista que puso una pica..

3 comentarios
cocolisto #1 cocolisto *
No creo que haya muchos antes del tenis de mesa por aquí o el noble arte de la espada a través de una paleta, pero esta final fue muy buena. A partir del minuto 54' es una demostración formidable de dos grandes.

www.youtube.com/watch?v=9QHU8mA4-sY&t=3401
cocolisto #3 cocolisto
#1 Puto corrector, quería decir "muchos amantes del tenis".
#2 mstk
¿Una pala hexagonal con mas de seis lados sigue siendo una pala hexagonal?
