Suecia expone una red de monjas que trabajan por la inteligencia rusa (ING)

La Iglesia de Suecia descubrió que un convento bielorruso, apodado “monjas Z”, recaudaba dinero en iglesias suecas para apoyar la guerra de Putin en Ucrania y tenía vínculos con la inteligencia militar rusa. Vendían objetos religiosos cuyos ingresos financiaban iniciativas prorrusas. Tras revelarse que también colaboraban con soldados rusos para “impulsar la moral” en la Ucrania ocupada, incluso usando uniformes militares, la Iglesia sueca emitió advertencias y prohibió apoyar sus actividades. En español: bit.ly/4jMPWbh

Veelicus #1 Veelicus
pero Suecia esta en guerra con Rusia???
johel #2 johel
Monjas bielorrusas de un convento bielorruso haciendo politicas bielorrusas, oh sorpresa.
duende #3 duende
Pues yo a las monjas Z, las imagino algo que así  media
#5 anamabel
Ahora falta la conspiración de las monjas-batman. Estos suecos han visto el desastre finlandés y están buscándose excusas para distraer al personal
Margt #4 Margt
Qué vergüenza que publiquen estas sandeces.
