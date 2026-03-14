Suceso en un Mercadona de Albacete: muere un hombre mientras compraba

Un hombre de 74 años falleció repentinamente mientras realizaba la compra en el establecimiento de Mercadona ubicado en el barrio albaceteño de Imaginalia, en un suceso que causó una gran conmoción entre los clientes que se encontraban en ese momento en el supermercado. Según han relatado testigos presenciales a El Digital de Albacete, el hombre cayó desplomado en el pasillo de la charcutería, generando momentos de tensión e incertidumbre entre trabajadores y compradores.