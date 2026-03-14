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Suceso en un Mercadona de Albacete: muere un hombre mientras compraba

Suceso en un Mercadona de Albacete: muere un hombre mientras compraba

Un hombre de 74 años falleció repentinamente mientras realizaba la compra en el establecimiento de Mercadona ubicado en el barrio albaceteño de Imaginalia, en un suceso que causó una gran conmoción entre los clientes que se encontraban en ese momento en el supermercado. Según han relatado testigos presenciales a El Digital de Albacete, el hombre cayó desplomado en el pasillo de la charcutería, generando momentos de tensión e incertidumbre entre trabajadores y compradores.

| etiquetas: suceso , mercadona , albaceteña , muerte , hombre
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6 comentarios
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taSanás #3 taSanás
Los precios están de infarto
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Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Y le pasa en la charcutería donde están los friambres.
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eltxoa #1 eltxoa
Habrá visto el precio al que están los huevos...
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zanguangaco #2 zanguangaco
Hacendado me hallo.
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Apotropeo #4 Apotropeo
Siempre han dicho que el embutido es muy malo para las personas mayores
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#5 Pixmac
#4 Y para los que no lo son. Un familiar come mucho embutido y los análisis que le hacen en la empresa salen con asteriscos por todos lados. Si algo así se mantiene a lo largo de los años al final terminas con un apechusque frente a la charcutería del Mercadona o la tienda que sea.
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menéame