Lo que suceda ahora en Venezuela puede definir el legado de Trump y el rol de Estados Unidos en el mundo

Un presidente que hizo campaña contra las "guerras eternas", que criticó intensamente los esfuerzos de gobiernos anteriores por cambiar regímenes y que prometió implementar una política internacional de "Estados Unidos primero", ahora aboga por reconstruir una nación sudamericana cuya economía está en ruinas y cuya estabilidad política lleva décadas siendo socavada.
| etiquetas: trump , venezuela , maduro , estados unidos
Coñas aparte, es como un mono con un par de pistolas. La culpa es de quienes lo han aupado a ese puesto.
Este tío se va ha hacer un "Maduro" con la actas de las elecciones de los EEUU ... solo por disimilar un poco que ya dijo antes de ganar que aquellas serian la ultima vez que los americanos deberían decidir por su presidente. Las similitudes con la Alemania de de los años 30 atufa mucho.
Esto solo acaba de empezar: la va a liar de mala manera. Y China acaba de ser legitimada para invadir Taiwan.
Mucho cuidado aquí con un PP secuestrado por la necesidad de VOX ... luego no me vengáis con que no se sabia nada.
Taiwan es diferente, ahi china no tienen que gastar ni una bala. No les ha legitimado, les ha dicho a las claras que en cuanto china les supere tecnologicamente taiwan desaparecera por falta de aliados.