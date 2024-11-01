edición general
6 meneos
22 clics

Lo que suceda ahora en Venezuela puede definir el legado de Trump y el rol de Estados Unidos en el mundo

Un presidente que hizo campaña contra las "guerras eternas", que criticó intensamente los esfuerzos de gobiernos anteriores por cambiar regímenes y que prometió implementar una política internacional de "Estados Unidos primero", ahora aboga por reconstruir una nación sudamericana cuya economía está en ruinas y cuya estabilidad política lleva décadas siendo socavada.

| etiquetas: trump , venezuela , maduro , estados unidos
5 1 1 K 45 actualidad
7 comentarios
5 1 1 K 45 actualidad
Milmariposas #2 Milmariposas
Pero si ya lleva una bolsa adherida a la pierna porque sufre de incontinencia urinaria y le pinchan cada día en la mano vitaminas o lo que quiera que sea para que no se le note el parkinson... Qué queréis, coherencia?

Coñas aparte, es como un mono con un par de pistolas. La culpa es de quienes lo han aupado a ese puesto.
0 K 18
carakola #7 carakola
#2 ¿Y quiénes lo han aupado? ¿Los que votaron por terminar con guerras engañados por sus promesas? ¿Los medios que le daban credibilidad y apostaban por la guerra de Ucrania? En España nos podría pasar también. Es un sistema podrido.
0 K 20
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Que yo sepa ya lo ha definido, es el matón del patio del colegio que le quita el bocadillo y roba el dinero al resto de los niños, y defiende al niño llorica israel que se mete con todo el mundo.
0 K 11
oceanon3d #4 oceanon3d *
Lo que mas me hace reír es que el partido demócrata, y el resto de el Mundo, lo apuestan todo a la duración de su mandato (o elecciones de mitad de el) y no han enterado que no se va ha ir.

Este tío se va ha hacer un "Maduro" con la actas de las elecciones de los EEUU ... solo por disimilar un poco que ya dijo antes de ganar que aquellas serian la ultima vez que los americanos deberían decidir por su presidente. Las similitudes con la Alemania de de los años 30 atufa mucho.

Esto solo acaba de empezar: la va a liar de mala manera. Y China acaba de ser legitimada para invadir Taiwan.

Mucho cuidado aquí con un PP secuestrado por la necesidad de VOX ... luego no me vengáis con que no se sabia nada.
0 K 8
verocla #5 verocla
#4 Ha ir ....:-S
0 K 10
johel #6 johel *
#4 Lo que ha legitimado es a putin para quedarse con todo lo que quiera de ucrania, tirado por la ventana los restos de la otan y se ha legitimado a si mismo para invadir groenlandia.
Taiwan es diferente, ahi china no tienen que gastar ni una bala. No les ha legitimado, les ha dicho a las claras que en cuanto china les supere tecnologicamente taiwan desaparecera por falta de aliados.
0 K 10

menéame