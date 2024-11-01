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El submarino soviético hundido en 1989 muestra fugas radiactivas en curso, pero de poco impacto

El submarino soviético hundido en 1989 muestra fugas radiactivas en curso, pero de poco impacto

En 1989 el submarino de ataque soviético de propulsión nuclear Komsomolets se hundió en el fondo del mar de Noruega, junto con su reactor nuclear y dos ojivas nucleares a bordo. El destino del K-278 Komsomolets quedó sellado el 7 de abril de 1989, cuando un incendio controlado en su compartimento trasero se convirtió en un incendio incontrolable, alimentado por el aire comprimido de una tubería agrietada del tanque de lastre que literalmente avivaba las llamas. Solo sobrevivieron 27 de los 69 miembros de su tripulación. El submarino se encuentr

| etiquetas: submarino , soviético , fugas , radioactivas
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4 comentarios
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
hilillosh foshforitosh
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Veelicus #2 Veelicus
Repitan conmigo, la energia nuclear es segura.
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 "Además, no se han detectado concentraciones de actividad inusuales de ningún radionúclido artificial en el Mar de Noruega ni en el vecino Mar de Barents, como parte del programa nacional de vigilancia noruego. Por lo tanto, podemos concluir que las emisiones de radionúclidos del reactor de Komsomolets hasta la fecha no han tenido ningún impacto en el medio marino cercano ni en el entorno marino más amplio", escriben los autores del estudio.
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Veelicus #4 Veelicus
#3 Es solo cuestion de tiempo, el metal se oxida y ese nucleo quedara expuesto.
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menéame