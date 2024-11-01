El submarino soviético hundido en 1989 muestra fugas radiactivas en curso, pero de poco impacto

En 1989 el submarino de ataque soviético de propulsión nuclear Komsomolets se hundió en el fondo del mar de Noruega, junto con su reactor nuclear y dos ojivas nucleares a bordo. El destino del K-278 Komsomolets quedó sellado el 7 de abril de 1989, cuando un incendio controlado en su compartimento trasero se convirtió en un incendio incontrolable, alimentado por el aire comprimido de una tubería agrietada del tanque de lastre que literalmente avivaba las llamas. Solo sobrevivieron 27 de los 69 miembros de su tripulación. El submarino se encuentr