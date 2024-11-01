edición general
El submarino ruso avistado hace días en el Estrecho, en riesgo de explosión por una fuga de combustible

El submarino ruso Novorossiysk, de la Flota del Mar Negro, ha sufrido un grave accidente en el Mediterráneo, según fuentes rusas. Presenta fallos críticos en el sistema de combustible y daños internos que elevan el riesgo de explosión. La tripulación carece de repuestos y especialistas para repararlo, por lo que podría verse obligada a verter combustible al mar. Diseñado para 52 personas y capaz de portar misiles Kalibr, su situación recuerda al hundimiento del Kursk en 2000.

| etiquetas: submarino , novorossiysk , rusia , estrecho , explosión , combustible
freenetico #2 freenetico *
En este caso, el protocolo de emergencias indica que una de las primeras medidas que se deben tomar, es llamar a los de La Razón para contárselo todo.
Paladio #3 Paladio
la "fuente rusa" es un canal de telegram xD
Pertinax #1 Pertinax *
En dos semanas lo arreglan. Y más les vale a los de dentro, con el Kursk tardaron algo parecido en descubrir que no podían arreglarlo y pedir ayuda, como buen país serio preocupado por los suyos.
