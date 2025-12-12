edición general
Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

La experiencia acumulada demuestra que las subidas sostenidas del Salario Mínimo Interprofesional no sólo no han destruido empleo, sino que han contribuido a dinamizar el mercado de trabajo y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”, señalan fuentes de UGT. Hacen referencia al argumento de la patronal que en anteriores incrementos del SMI señalaba que su aprobación iba a disparar el paro.

#2 rodriarevalo
Tanto ha subido que mi salario ya es el mínimo prácticamente. Los medios nunca suben.
#7 Selection
#3 Cómo vas a decir bulo y votar negativo por que el chaval diga MI salario, no el salario medio.

Eres bobo?
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 el agua moja?
mis_cojones_en_bata #10 mis_cojones_en_bata *
#7 "los medios nunca suben."

Si eres gilipollas y no sabes leer, da un cursillo junto a mcnulti, que os vendrá muy bien :hug:
#11 Selection
#10 Ahora resulta que hay que explicar lo que es una coletilla y una frase hecha.
mis_cojones_en_bata #12 mis_cojones_en_bata
#11 ahora resulta hay que explicar lo que es un bulo a los que no saben leer :hug:
#16 okeil
#12 No sabes leer.
Un comentario nunca puede ser un bulo, una opinión nunca puede ser un bulo. Un bulo es una mentira que se quiere hacer pasar como verdad, por parte de un medio de comunicación, y aquí ninguno es un medio de comunicación ni te están contando una mentira, especialmente una mentira que pueda confundirte. Es bastante penoso tu nivel.
mis_cojones_en_bata #18 mis_cojones_en_bata *
#16 deberías apuntarte al cursillo con el resto. Igual os hacen descuento :hug:

Afirmar en un comentario (sin pruebas) que los salarios medios nunca suben, es un bulo. Y en mi comentario lo demuestro con DATOS.

Ahora tú hazte las pajas mentales que quieras.
#19 okeil
#18 Su salario, el de él. Y si hubiese dicho que los salarios medios no suben tampoco, es un comentario, una opinión, no puede ser nunca un bulo igual que aquí nadie te va a aceptar como bulo un artículo de opinión. A ti el curso, de comprensión lectora, que te hace mucha falta, ¿Estoy buleando?
mis_cojones_en_bata #20 mis_cojones_en_bata *
#19 si yo en un comentario digo que la tierra es plana, es un bulo. Por mucho que sea mi opinión.

Si alguien afirma que los salarios medios nunca suben, también es un bulo.

Que suba el suyo o no, me la suda. Lo que dice TEXTUALMENTE es que:

Tanto ha subido que mi salario ya es el mínimo prácticamente. Los medios nunca suben.

"los medios (salarios) nunca suben" y habla en plural y no refiriéndose al suyo.

Lo dicho, si no sabéis leer ni comprender lo que leéis, no es mi puto problema. Volved al cole. :hug:
#21 okeil
#20 No, es negacionismo, durante un tiempo se creyó que era plana y luego se demostró que no. Y el negacionismo es opinión, aunque algunos crean que es ciencia.
#13 MenéameParaLosFascistas
#7 Aprende a leer, bobo.
#4 Troylanas
#2 Entonces, como muchos otros, creíamos que teníamos un salario medio pero en realidad era bajo de cojones. Lo que pasa es que los había por debajo, eran de miseria y esclavitud y cantaba menos.
#15 Zerjillo
#4 Es que mucha gente es tan centuria que por ver qué hay gente que está peor, se cree que está bien. Los sueldos en este país, en general, son un chiste. Y la percepción de los sueldos de la mayoría de la gente, también. El otro día un meneame comentaba que un sueldo equivalente a 2 o 3 SMI es un "sueldazo". Así nos va.
#6 Cerberoh
#2 Pues habrá que presionar a la patronal para que los suba ¿no?
#17 okeil
#6 Eso es básico, pero mucha gente todavía no lo entiende, o comemos todos o tiramos la empresa al rio ...
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Subir esa cosa significa que mis alquilados me van a poder pagar más??
Bien!
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado *
Por qué no lo suben a 1500€?
#14 Tok_Tok
#9 Para evitar infartos de los empresarios. Ya les va a tocar pagar un sueldo legal por todos los sin papeles que pagan en negro con cacahuetes :troll:
Enero2025 #1 Enero2025 *
Y también mejora las erecciones, baja la inflamación intestinal, llueve más en el campo, la gente sonríe más y los psicopatas saludan en el ascensor.
