Subir el salario mínimo impulsa el crecimiento económico del país, fortalece el empleo y reduce la brecha social y de género

La experiencia acumulada demuestra que las subidas sostenidas del Salario Mínimo Interprofesional no sólo no han destruido empleo, sino que han contribuido a dinamizar el mercado de trabajo y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”, señalan fuentes de UGT. Hacen referencia al argumento de la patronal que en anteriores incrementos del SMI señalaba que su aprobación iba a disparar el paro.