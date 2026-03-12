El stock del alquiler se desploma a doble dígito en las zonas declaradas tensionadas: Pamplona pierde el 26% de su oferta y A Coruña el 21%

Si algo no se puede permitir el mercado del alquiler español es perder más viviendas... pero ya está pasando, sobre todo en las zonas que más lo necesitan. Los mercados que se han declarado como zonas tensionadas, siguiendo la normativa de la polémica Ley de Vivienda, ya pierden oferta permanente a doble dígito, según el último análisis de Idealista relativo al cuarto trimestre de 2025, con las caídas más fuertes del listado de zonas tensionadas en Pamplona, donde el stock se desploma un 26%. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge un total
Increíble que haya tanta gente que nos atrevamos a alquilar con la inseguridad jurídica que hay con los okupas de mierda.
No son memes de wasaap , es el.mensaje diario de "noticieros" ,radios, vendedores de humo y de alarmas, es el programa de los derechoSSos , son oficinas "antiokuoacion" que no visita casi nadie, casi nunca.
Un meme es la panda de ubnormales a los que no chirría la vivienda de Srodinguer, que lo mismo te la Okupan mientras bajas a por los nietos al cole, que la dejas vacías porque el alquiler es inseguro (sin miedo a la Okupación en este caso)
O mienten al decir que ya no se alquilan, o mienten con la Okupación.