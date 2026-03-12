El stock del alquiler se desploma a doble dígito en las zonas declaradas tensionadas: Pamplona pierde el 26% de su oferta y A Coruña el 21%

Si algo no se puede permitir el mercado del alquiler español es perder más viviendas... pero ya está pasando, sobre todo en las zonas que más lo necesitan. Los mercados que se han declarado como zonas tensionadas, siguiendo la normativa de la polémica Ley de Vivienda, ya pierden oferta permanente a doble dígito, según el último análisis de Idealista relativo al cuarto trimestre de 2025, con las caídas más fuertes del listado de zonas tensionadas en Pamplona, donde el stock se desploma un 26%. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge un total