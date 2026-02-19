Stephen Witt, experto en tecnología: "Los programadores de más alto nivel ya no escriben mucho código, lo hace la IA. Puede ser el comienzo del apocalipsis del software"

·
7894
clics
Trump sigue sin entender los aranceles, y lo dice a gritos en otro marciano post
10033
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
5868
clics
El único aeropuerto del mundo donde puedes entrar por un país y salir por otro
4020
clics
"Ahora se entienden muchas cosas": el plan real de Elon Musk con Twitter y por qué se gastó una millonada en la red social
4352
clics
Hilo de reddit donde preguntan qué hacen los jubilados en EEUU al quedarse sin dinero [ENG]
más votadas
287
La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, y en la que nunca vivió
392
La UCO guarda silencio sobre por qué no reclamaron las cuentas bancarias de Montoro
451
¿De verdad es más importante evitar el fútbol pirata que la libertad de Internet?
317
Los grandes tenedores solo podrán comprar edificios para alquiler asequible y no para especular en Catalunya
259
El Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral que aumenta la jornada a 12 horas
relacionadas
#2
txillo
Los programadores pasan a ser revisores de código de IA. Los junior lo llevan jodido. Los senior, van a trabajar igual que antes.
3
K
46
#9
Pontecorvo
*
#2
Estoy de acuerdo, la IA está provocando barreras de entrada infranqueables para los juniors. Pongo este texto, no es mío:
"
Las grandes tecnológicas acaban de revalorizar silenciosamente el valor de un título universitario a casi cero.
Los Siete Magníficos (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA, Tesla) pasaron de representar más del 50% de las nuevas contrataciones con recién graduados antes de la pandemia al 25% en 2023 y al 7% actual. Los puestos de nivel inicial en
…
» ver todo el comentario
0
K
9
#6
sorrillo
Programas pasados siempre fueron mejores.
1
K
21
#1
NPCMeneaMePersigue
El software se va a la mierda y lo sustituye la IA
Lo que terminará pasando es que el software será IA y ya lo mismo pero con menos empleo
0
K
20
#8
Fernando_x
*
Desde que inventaron la imprenta, los copistas ya no se toman en serio su trabajo. Prefieren hacer copias y copias con esa máquina, que dedicarle su tiempo y su esfuerzo y su conocimiento a la copia a mano. Es clara señal de la próxima llegada del apocalipsis.
0
K
11
#3
woddyrice
Los programadores de más alto nivel ya no escribían mucho código antes de la IA. Y los de nivel medio tampoco. Es más, desde hace bastantes años picar código es una parte relativamente pequeña del trabajo.
0
K
6
#4
daphoene
#3
Los programadores de más alto nivel ya no escribían mucho código antes de la IA
Este es el tema, aunque yo diría simplemente que se aprende a hacer más con menos.
Si te refieres a que los de más alto nivel no están programando, sino revisando o proyectando arquitecturas, sería otro tema. Pero hablamos de los programadores que programan, y esos sí programan.
Está claro que si gracias a la IA puedes tardar menos en hacer ciertas cosas, se aumentará la productividad, y eso podría…
» ver todo el comentario
0
K
11
#5
NPCMeneaMePersigue
#4
Los fotógrafos en UK ganan un 50% menos que antes de la IA porque la postproducción ya es meter un prompt en chatgpt y mucha gente no la paga al trabajador
0
K
20
#7
daphoene
#5
Ya, pero el ámbito de una sola imagen y el de un programa son órdenes de magnitud muy diferentes.
Aparte, no hay que olvidar que de momento están en modo
dumping
, es decir, lo que cobran por los procesos de IA no es ni lo que cuesta ese proceso, no hablemos ya de plusvalía y otros elementos.
Están haciendo
dumping
vendiendo a pérdida para quedarse con un mercado.
Cuando los precios se vayan ajustando a la realidad, la relación de coste/beneficio entre humano y máquina será más clara, y veremos entonces.
Obviamente irán mejorando y reduciendo el coste por proceso, pero igualmente hay unos mínimos que yo veo insalvables. La IA es mucho más cara que lo que actualmente percibimos.
0
K
11
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
