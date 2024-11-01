Stephen Miller está presionando a los estados para que dejen de educar a niños indocumentados [ENG]

El vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, está impulsando a los estados republicanos a recortar financiación a iniciativas educativas que benefician a hijos de inmigrantes indocumentados. El llamamiento de Miller al legislativo de Texas para aprobar una ley que proveería financiación sólo para los hijos de personas “presentes legalmente en los Estados Unidos” iría en contra del precedente Plyler v Doe, caso del Tribunal Supremo con décadas de vigencia.
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Hacía tiempo que no se le veía
el pelo.
Seguramente cuando echaron a la mataperros a él le recomendarían menos apariciones públicas.
La están liando tan parda, que toda esta gente se merecen unos juicios de Núremberg nivel extremo.
supreme.justia.com/cases/federal/us/457/202/
Y aquí más información sobre el psicópata de Stephen Miller:
www.meneame.net/story/stephen-miller-todo-debes-saber-sobre-psicopata-
En el caso Plyler v Doe se concluyó que impedir la escolarización de los menores indocumentados vulnera la XIV Enmienda (la gran navaja suiza de la Constitución), que dice lo siguiente: Ningún estado podrá [...] privar a ninguna persona de vida, libertad, o propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a ninguna persona bajo su jurisdicción la igual protección de las leyes.
#1 Ahora intenta delegar en los estados parte del trabajo sucio
Dejando claro una vez mas que su defensa de los "State's Rights" solo es "Mientras hagan lo que yo quiero". En este caso les quiere pasar este marron porque ven que van a perder el legislativo federal. En otros casos... ha pasado la apisonadora ejecutiva porque no el legislativo estatal no era de su cuerda.
Veremos si realmente permiten el contrapeso de los midterms o si al final se embarcan en (intentar) comenzar la primera fase de la dictadura MAGA.