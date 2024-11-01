Stephen Miller está presionando a los estados para que dejen de educar a niños indocumentados [ENG]

El vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, está impulsando a los estados republicanos a recortar financiación a iniciativas educativas que benefician a hijos de inmigrantes indocumentados. El llamamiento de Miller al legislativo de Texas para aprobar una ley que proveería financiación sólo para los hijos de personas “presentes legalmente en los Estados Unidos” iría en contra del precedente Plyler v Doe, caso del Tribunal Supremo con décadas de vigencia.