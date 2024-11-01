·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4790
clics
Bravo Murillo, la calle de Madrid construida como un experimento social con una acera pobre y otra rica… que salta a la vista
4741
clics
I torneo de ajedrez de menéame
4006
clics
Un vídeo inédito muestra el momento exacto en que empezó el incendio que mató a 41 personas en Suiza
3671
clics
Afra Blanco en La Sexta
4356
clics
Confirmado: Antoni Gaudí diseñó esta pequeña casa de 1902 abandonada en plena naturaleza y una hora y media de Barcelona
más votadas
608
El primer marido y mentor de Ayuso dio un pelotazo con la Comunidad de Madrid: se llevó 93.958,90€ que le permitió tapar agujeros
424
El juez Peinado abrirá diligencias: los archivos desclasificados del 23F inculpan a Begoña Gómez en el golpe de Estado
369
El nombre que aparece 12000 veces en los archivos de Epstein y nadie quiere mencionar [ENG]
635
Una de cada tres viviendas públicas investigadas en Alicante no tiene a nadie empadronado
555
La propuesta de Rufián de un frente común de la izquierda amenaza la mayoría absoluta de PP y Vox
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
297
clics
Stephen Hawking aparece en una foto de los archivos de Epstein junto a dos mujeres en bikini
En la imagen, que salió a la luz hace unos años, se ve al conocido científico recostado en una tumbona
|
etiquetas
:
stephen hawking
,
foto
,
archivos
,
epstein
,
mujeres
,
bikini
4
0
4
K
36
actualidad
23 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
0
4
K
36
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Archaic_Abattoir
*
Podemos estar tranquilos. Él seguro, seguro, seguro que no ha puesto una mano encima de nadie en esa isla.
8
K
103
#2
obmultimedia
Se puede considerar eso un sandwich vegetal?
6
K
64
#19
guillersk
#2
al infierno de cabeza
0
K
10
#23
BastardWolf
#2
mis dieses
0
K
11
#6
ewok
Fue a ver agujeros negros.
2
K
41
#13
Torrezzno
#6
1
K
31
#4
Kantinero
Denoto como mala fe por parte de ABC...
porqué será que no me extraña nada
3
K
34
#7
ewok
#4
Denotas o notas?
0
K
11
#8
Kantinero
#7
Denotar, indicar
0
K
12
#9
ewok
#8
¿Seguro que no quieres decir "noto" o "detecto"?
0
K
11
#10
Kantinero
#9
Quiero decir lo que he dicho
0
K
12
#11
ewok
#10
Me imagino que en "porqué será que no me extraña nada" también quieres decir lo que has dicho.
0
K
11
#14
Kantinero
#11
es.glosbe.com/es/es/denoto
Stephen Hawking, eres tu?
0
K
12
#15
ewok
#14
Ya, ya... pero no.
Y esto tampoco:
es.glosbe.com/es/es/porqué
Ni esto:
es.glosbe.com/es/es/tú
En lo de la mala fe del ABC no entro.
0
K
11
#18
Kantinero
#15
.
es.thefreedictionary.com/denoto
denotar (deno'taɾ)
verbo transitivo
1. poner de manifiesto un indicio de algo
en este caso mala fe.
Presente Indicativo
yo denoto
tú denotas
Ud./él/ella denota
nosotros, -as denotamos
vosotros, -as denotáis
Uds./ellos/ellas denotan
F I N
0
K
12
#17
maxxcan
Hawking estuvo en la isla Epstein por una invitación para dar una charla científica. Epstein tenia muchos conocidos científicos y les financió muchos proyectos.
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Personas_destacadas_mencionadas_en_los_arc
1
K
21
#12
Torrezzno
Como cuando denunciaron a echenique por acoso sexual
0
K
20
#1
Cehona
Estaba el hombre como para tomar el mando de la situación.
Menuda encerrona.
0
K
13
#20
ewok
*
"denotar" sale en el diccionario, pero no se usa así.
No es natural decir "
Indico como mala fe...
"
* También salen "porque", "por qué", "tú" y "tu".
0
K
11
#21
Kantinero
#20
Niño, mira a ver si sale tonto
Anda recoge los juguetes y a la cama
1
K
1
#22
ewok
*
#_21
No te pases.
@admin
, echad un ojo.
*
#20
0
K
11
#5
Mandri20
Hawking violador, está claro, y con ese dedo malévolo, la de cosas malas que habá hecho!!
0
K
10
#16
anamabel
O sea que Epstein incluso se molestó en habilitar su Isla del Vicio con acceso para discapacitados.
0
K
9
Ver toda la conversación (
23
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
porqué será que no me extraña nada
Stephen Hawking, eres tu?
Y esto tampoco: es.glosbe.com/es/es/porqué
Ni esto: es.glosbe.com/es/es/tú
En lo de la mala fe del ABC no entro.
verbo transitivo
1. poner de manifiesto un indicio de algo en este caso mala fe.
Presente Indicativo
yo denoto
tú denotas
Ud./él/ella denota
nosotros, -as denotamos
vosotros, -as denotáis
Uds./ellos/ellas denotan
F I N
es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Personas_destacadas_mencionadas_en_los_arc
Menuda encerrona.
No es natural decir "Indico como mala fe..."
* También salen "porque", "por qué", "tú" y "tu".
Anda recoge los juguetes y a la cama
* #20