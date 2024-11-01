edición general
Stephen Hawking aparece en una foto de los archivos de Epstein junto a dos mujeres en bikini  

En la imagen, que salió a la luz hace unos años, se ve al conocido científico recostado en una tumbona

23 comentarios
Comentarios destacados:      
#3 Archaic_Abattoir *
Podemos estar tranquilos. Él seguro, seguro, seguro que no ha puesto una mano encima de nadie en esa isla.
obmultimedia #2 obmultimedia
Se puede considerar eso un sandwich vegetal?


:troll: :troll: :troll:
#19 guillersk
#2 :troll: al infierno de cabeza
BastardWolf #23 BastardWolf
#2 mis dieses
ewok #6 ewok
Fue a ver agujeros negros.
Kantinero #4 Kantinero
Denoto como mala fe por parte de ABC...

porqué será que no me extraña nada
ewok #7 ewok
#4 Denotas o notas?
Kantinero #8 Kantinero
#7 Denotar, indicar
ewok #9 ewok
#8 ¿Seguro que no quieres decir "noto" o "detecto"?
Kantinero #10 Kantinero
#9 Quiero decir lo que he dicho
ewok #11 ewok
#10 Me imagino que en "porqué será que no me extraña nada" también quieres decir lo que has dicho.
Kantinero #14 Kantinero
#11 es.glosbe.com/es/es/denoto

Stephen Hawking, eres tu?
ewok #15 ewok
#14 Ya, ya... pero no.
Y esto tampoco: es.glosbe.com/es/es/porqué
Ni esto: es.glosbe.com/es/es/tú

En lo de la mala fe del ABC no entro.
Kantinero #18 Kantinero
#15 . es.thefreedictionary.com/denotodenotar (deno'taɾ)
verbo transitivo
1. poner de manifiesto un indicio de algo en este caso mala fe.


Presente Indicativo
yo denoto
tú denotas
Ud./él/ella denota
nosotros, -as denotamos
vosotros, -as denotáis
Uds./ellos/ellas denotan

F I N
maxxcan #17 maxxcan
Hawking estuvo en la isla Epstein por una invitación para dar una charla científica. Epstein tenia muchos conocidos científicos y les financió muchos proyectos.

es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Personas_destacadas_mencionadas_en_los_arc
Torrezzno #12 Torrezzno
Como cuando denunciaron a echenique por acoso sexual
Cehona #1 Cehona
Estaba el hombre como para tomar el mando de la situación.
Menuda encerrona.
ewok #20 ewok *
"denotar" sale en el diccionario, pero no se usa así.
No es natural decir "Indico como mala fe..."

* También salen "porque", "por qué", "tú" y "tu".
Kantinero #21 Kantinero
#20 Niño, mira a ver si sale tonto

Anda recoge los juguetes y a la cama
ewok #22 ewok *
#_21 No te pases. @admin, echad un ojo.
* #20
#5 Mandri20
Hawking violador, está claro, y con ese dedo malévolo, la de cosas malas que habá hecho!!
#16 anamabel
O sea que Epstein incluso se molestó en habilitar su Isla del Vicio con acceso para discapacitados.
