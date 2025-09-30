edición general
Stellantis Vigo se suma a las paradas de producción de una decena de fábricas en Europa

El grupo Stellantis ha confirmado que interrumpirá de forma temporal la producción en seis de sus fábricas en Europa debido al estancamiento del mercado comunitario, una decisión que hasta ahora afectaba a las plantas españolas de Madrid y Zaragoza, pero que, según avanzan fuentes sindicales, incluye también a la factoría de Vigo. Stellantis ha explicado que las medidas adoptadas en las fábricas europeas responde a la necesidad de ajustar el ritmo de fabricación de vehículos a la evolución de la demanda.

jdmf #1 jdmf
¿La idea es ganar dinero no fabricando productos?... debe ser una nueva técnica ..!!
#2 yarkyark *
#1 Mas bien es no perderlo fabricando y acumulando stock que no puedes vender.
Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#2 Ni que los coches caducaran como los yogures xD
#5 omega7767
#4 realmente si lo hacen
makinavaja #6 makinavaja
Lo de ajustar el precio a la demanda ni lo contemplan, supongo...
Khadgar #7 Khadgar
#6 ¿Qué esperas? ¿Que vendan a pérdidas pero lo compensen con volumen de ventas? :roll:
Lamantua #3 Lamantua
Están esperando paguitas.
