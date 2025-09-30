Stellantis Vigo se suma a las paradas de producción de una decena de fábricas en Europa

El grupo Stellantis ha confirmado que interrumpirá de forma temporal la producción en seis de sus fábricas en Europa debido al estancamiento del mercado comunitario, una decisión que hasta ahora afectaba a las plantas españolas de Madrid y Zaragoza, pero que, según avanzan fuentes sindicales, incluye también a la factoría de Vigo. Stellantis ha explicado que las medidas adoptadas en las fábricas europeas responde a la necesidad de ajustar el ritmo de fabricación de vehículos a la evolución de la demanda.