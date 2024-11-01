edición general
Stellantis suspende la producción en seis fábricas europeas, entre ellas Vigo y Madrid

El grupo automovilístico Stellantis ha confirmado que interrumpirá de forma temporal la producción en seis de sus fábricas en Europa debido al estancamiento del mercado comunitario, una decisión que incluye a sus centros fabriles de Vigo y Madrid, según un comunicado remitido por la propia compañía. Además de en España, la suspensión de actividades se aplicará a los centros industriales de Poissy en Francia, Pomigliano en Italia, Tychy en Polonia y Eisenach en Alemania.

9 comentarios
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Han probado a innovar tecnológicamente?? No se… poniendo correas húmedas en aceite?
javierchiclana #8 javierchiclana *
#3 Han creado millones de clientes cabreados, haters, por ignorar durante años un problema evidente, con una solución relativamente sencilla... de hecho ya han puesto una cadena. Cavaron su propia tumba. De aquellos polvos estos lodos. Esa fábrica es un pulmón económicos para Galicia.
lonnegan #5 lonnegan *
Stellantis se ha cubierto de gloria con el motor pudretech y la chapuza del ad-blue en los diesel. Han tirado por la borda décadas de hacer buenos motores, como los indestructibles HDI y han maltratado a los clientes con una postventa vergonzosa. Tienen varias demandas colectivas de clientes portoda Europa. Sus mecánicas no son fiables, su postventa menos.
Supercinexin #2 Supercinexin
Tienen un modelo de negocio obsoleto y dependiente de subvenciones estatales, como en España en Plan Prever y similares, de modelos económicos caducos y poco realistas en el entorno financiero y social moderno al que nos encaminamos.

Que se reconviertan en fabricantes de vehículos acorazados, todoterrenos tácticos y camiones-oruga, y así podrán pillar algo de cacho de esos 800.000.000.000€ que Europa va a invertir en luchar contra Putin.
gordolaya #1 gordolaya
Se están dando cuenta ya de que no tienen futuro....., un pena por los empleos, pero todo el mundo les avisó.
#9 rekus *
Relaccionada?

El CEO se marcha con 23,1 millones pese a dejar a Stellantis con dos marcas al borde de la quiebra y un 70% menos de beneficios

www.meneame.net/story/ceo-marcha-23-1-millones-pese-dejar-stellantis-d

El capitalismo de amiguetes es una maravilla cuando eres uno de ellos.
masde120 #4 masde120
La industria europea, esa que se reía de Tesla, la que después paso a reírse de los chinos, que eligió centrarse en los vehículos con mas margen se va al carajo a velocidad de 3iatlas...
Y todo ello unido a la debacle que va producir en el mercado de empleo la IA y la subida de la energía por comer de la mano de Usa...
Como no espabilemos y votemos a politicos inteligentes nos vamos a la pobreza más absoluta. Para ello estan preparando el terreno para que nos podamos quejar.
#6 Whitefox *
Han ido de pufo en pufo: Puretech, problemas con Adblue, y encima va y se pegan un tiro en el pie donando a la inauguración de Trump para luego comerse unos aranceles xD
Sacronte #7 Sacronte
En mi empresa compraron unas Peugeot Partner y es de lejos la peor compra que han hecho. Teníamos unas pick up Nissan que eran tanques soviéticos y las Peugeot están a cada instante en el taller e incluso cuando hay que hacerles alguna revisión o cambio se autolimitan en velocidad o algo así. Pura basura de coches...
