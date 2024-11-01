Stellantis suspende la producción en seis fábricas europeas, entre ellas Vigo y Madrid

El grupo automovilístico Stellantis ha confirmado que interrumpirá de forma temporal la producción en seis de sus fábricas en Europa debido al estancamiento del mercado comunitario, una decisión que incluye a sus centros fabriles de Vigo y Madrid, según un comunicado remitido por la propia compañía. Además de en España, la suspensión de actividades se aplicará a los centros industriales de Poissy en Francia, Pomigliano en Italia, Tychy en Polonia y Eisenach en Alemania.
Que se reconviertan en fabricantes de vehículos acorazados, todoterrenos tácticos y camiones-oruga, y así podrán pillar algo de cacho de esos 800.000.000.000€ que Europa va a invertir en luchar contra Putin.
El CEO se marcha con 23,1 millones pese a dejar a Stellantis con dos marcas al borde de la quiebra y un 70% menos de beneficios
El capitalismo de amiguetes es una maravilla cuando eres uno de ellos.
Y todo ello unido a la debacle que va producir en el mercado de empleo la IA y la subida de la energía por comer de la mano de Usa...
Como no espabilemos y votemos a politicos inteligentes nos vamos a la pobreza más absoluta. Para ello estan preparando el terreno para que nos podamos quejar.