Stellantis suspende la producción en seis fábricas europeas, entre ellas Vigo y Madrid

El grupo automovilístico Stellantis ha confirmado que interrumpirá de forma temporal la producción en seis de sus fábricas en Europa debido al estancamiento del mercado comunitario, una decisión que incluye a sus centros fabriles de Vigo y Madrid, según un comunicado remitido por la propia compañía. Además de en España, la suspensión de actividades se aplicará a los centros industriales de Poissy en Francia, Pomigliano en Italia, Tychy en Polonia y Eisenach en Alemania.