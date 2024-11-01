edición general
El SAS tenía constancia desde enero de 2024 de retrasos de diagnosticos

Médicos del propio sistema sanitario público andaluz habrían confirmado a pacientes de este programa de detección precoz del cáncer de mama.

pitercio
Al final lo de la detección precoz es que hacen como si detectasen algo y te llevas la coz.
Ludovicio
Espera... Entonces... ¿Un dirigente del PP ha mentido descaradamente?

Oh, dos mio, no me lo esperaba :shit:

Lo raro sería que dijesen la verdad y más tratándose de sanidad pública. Cosa con la que hace mucho tiempo que es obvio que quieren acabar.
Laro__
¡Qué hijos de puta! Cómo juegan con nuestras vidas.

Por cierto, ahora entiendo porqué le estaban dando tanta bola y tanto bulo a la historia de las pulseras antimaltrato.
mente_en_desarrollo
¿Retrasos de qué?
¿De las intervenciones? ¿De los diagnósticos? ¿De los dirigentes?
WcPC
#1 Colega..
Leela noticia...
El titular:
"El SAS tenía constancia desde enero de 2024 de retrasos de «mucho tiempo» para comunicar a mujeres andaluzas que sus pruebas eran «sospechosas» o «casi contundentes» de cáncer de mama"

Realmente lo que están diciendo es que, para no tener más colas en el tratamiento han preferido dejar que la gente se muera...
Así de simple.
Recordemos que, en Andalucía, las derivaciones a la privada están saturadas también y, como cuesta mucho más…   » ver todo el comentario
mente_en_desarrollo
#2 Lo he leído. Pensaba que era obvio que la pregunta era para colar lo de los "retrasos de los dirigentes" aprovechando que no estaba la última palabra del titular actual.
WcPC
#4 Lo lamento, yo suelo poner //Ironía al final del comentario...
Pero no es retraso de fallo, es algo consciente, el asesinato de mujeres de manera consciente para ahorrar dinero...
Es tan consciente como lo de Ayuso y sus 7291 ancianos, asesinato premeditado por denegación de auxilio.
laruladelnorte
«me decía que bueno, que no sabía cuando me iba a poder operar, que ya me llamarían, que me fuera a casa y que no me preocupara, que yo ya estaba diagnosticada, que había casos de mujeres que en el cribado estaban saliendo pruebas sospechosas o casi contundentes que era cáncer y que todavía no se les habían informado y que llevaba mucho tiempo en esas pruebas sin informarse».

Da miedo ver la banalidad de como juegan con la vida de las personas.
