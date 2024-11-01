Starmer: Los “años del Brexit” de Gran Bretaña han terminado y necesitamos a Europa, no a Donald Trump (IN)

Los “años del Brexit” de Gran Bretaña han terminado, Sir Keir Starmer le dirá a los líderes mundiales el sábado mientras pide lazos de seguridad más estrechos con Europa, y menos dependencia de los Estados Unidos de Donald Trump. Después de que estallaran las tensiones transatlánticas tras las repetidas amenazas del presidente de Estados Unidos de tomar Groenlandia de Dinamarca, el primer ministro pedirá a Europa que frene su dependencia de los Estados Unidos, al tiempo que elogia al continente como un “gigante dormido”.