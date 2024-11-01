edición general
Starmer: Los “años del Brexit” de Gran Bretaña han terminado y necesitamos a Europa, no a Donald Trump (IN)

Los “años del Brexit” de Gran Bretaña han terminado, Sir Keir Starmer le dirá a los líderes mundiales el sábado mientras pide lazos de seguridad más estrechos con Europa, y menos dependencia de los Estados Unidos de Donald Trump. Después de que estallaran las tensiones transatlánticas tras las repetidas amenazas del presidente de Estados Unidos de tomar Groenlandia de Dinamarca, el primer ministro pedirá a Europa que frene su dependencia de los Estados Unidos, al tiempo que elogia al continente como un “gigante dormido”.

Pacman #4 Pacman
Pues a la cola y ya sabéis, adiós libra, sistema métrico, a conducir por la derecha y algo que se nos irá ocurriendo, como hacer caso y no ser una quinta columna de EEUU

Ah, y clases de cocina obligatorias


Ah, y clases de cocina obligatorias
6 K 80
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Menudo circo de la estupidez se han montado los anglos.
1 K 25
pitercio #7 pitercio
Después de subvertir a Europa, incendiar Ukrania y conspirar con los enemigos de Europa viene a ver qué pilla antes de volver a traicionar.
0 K 15
asola33 #5 asola33
Su gente NO quieren Europa. ¿Como hay que decírselo?
0 K 12
#6 carraxe
El payaso este traidor y corrupto se puede meter su isla por el culo. Que pida ayuda a israhell
0 K 9
Escafurciao #2 Escafurciao
Creo que los bricks esos están fichando.
0 K 8
ExLibris #3 ExLibris
Demasiado tarde my friend. Basta ya de angloinjerencias!
0 K 7

