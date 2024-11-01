Stalin: Sin el programa Lend-Lease de EEUU, la URSS hubiera perdido la SGM

Nikita S. Jrushchev ofreció la misma opinión. "Si Estados Unidos no nos hubiera ayudado, no habríamos ganado la guerra", escribió en sus memorias. "Uno contra uno contra la Alemania de Hitler, no habríamos resistido su ataque y habríamos perdido la guerra. Nadie habla oficialmente de esto, y Stalin nunca, creo, dejó rastros escritos de su opinión, pero puedo decir que él expresó esta opinión varias veces en conversaciones conmigo". Estados Unidos proporcionó a la URSS más de 400,000 jeeps y camiones, 14,000 aviones, 8,000 tractores...