Stalin: Sin el programa Lend-Lease de EEUU, la URSS hubiera perdido la SGM

Nikita S. Jrushchev ofreció la misma opinión. "Si Estados Unidos no nos hubiera ayudado, no habríamos ganado la guerra", escribió en sus memorias. "Uno contra uno contra la Alemania de Hitler, no habríamos resistido su ataque y habríamos perdido la guerra. Nadie habla oficialmente de esto, y Stalin nunca, creo, dejó rastros escritos de su opinión, pero puedo decir que él expresó esta opinión varias veces en conversaciones conmigo". Estados Unidos proporcionó a la URSS más de 400,000 jeeps y camiones, 14,000 aviones, 8,000 tractores...

| etiquetas: stalin , segunda guerra mundial , alemania , urss , nikita jrushchev
9 comentarios
placeres #3 placeres *
... Creo que cuando los rusos negaban la participación norteamericana fué fruto de la brutal campaña propagandistica que hubo en la guerra fría minimizando los esfuerzos sovieticos y tambíen la creación del mito comunista.

tiene gracia que a pesar del solo recibir el 20% de los prestamos, efectivamente sufrió el grueso del ataque alemán tanto humano como material... El frente africano fue poco más que un espectáculo para periódicos, dada la incapacidad material de poder llegar a controlar el…   » ver todo el comentario
#4 blacar
oh vaya ... entonces estamos admitiendo por fin que la URSS ganó la SGM? ... con ayuda y tal ... pero la ganaron los soviéticos?!
#9 tpm1
#4 ¿Has venido a hablar de tu libro? Por que en el artículo no dicen nada de eso; por no decir que la segunda guerra mundial fue algo más que alemanes contra rusos.
Barney_77 #2 Barney_77
Esto no lo votarán ni lo comentaran los putinlovers de siempre...
#5 blacar
#2 No se que tiene que ver Putin con la URSS ... me parece q andas muy despistado xD
fofito #1 fofito
Probablemente.

Lo que es seguro es que EEUU no sería la superpotencia que es hoy en día si no hubiera implementado ese programa para ayudar a sus aliados (Si, aliados.Con todo lo que eso implica) a la vez que potenciaba su deprimida industria y , además,gozaba de la seguridad que le otorgaba su distancia de los frentes de guerra .

Ahora mismo tenemos un ejemplo práctico de algo muy parecido...la industria armamentista europea creciendo mientras el conflicto del que se nutre se mantiene aislado en el este ucraniano.

Ucrania no sería capaz de resistir sin el programa de ayudas europeas
Oestrimnio #7 Oestrimnio
La importancia de la ayuda material de los EEUU a los soviéticos es bien conocida y reconocida por todos, empezando por la propia URSS, más que nada porque ya se encargan los yankis cada pocos días de que no lo olvidemos.

Eso sí, los OTANtontos no muestran el mismo celo en reconocer que la mayor parte del ejército nazi fue derrotado por los rojos. Los pobres creen que Hitler fue liquidado por el Capitán América.
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Y eso que en Estados Unidos había quien decía que Hitler no les había hecho nada y que el préstamo y arriendo solo valía para alargar la guerra.
#8 Rixx
El ejército y el pueblo ruso destruyeron al 80% del ejército alemán, asumiendo el 50% del total de bajas de la WWII.
