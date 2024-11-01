·
2
meneos
5
clics
SpaceX de Musk se fusionará con xAI en una valoración combinada estimada en 1.25 trillones de dólares
La empresa espacial y la startup de inteligencia artificial mantenían conversaciones para fusionarse antes de una salida a bolsa de gran magnitud prevista para finales de este año
|
etiquetas
:
spacex
,
x.ai
,
elon musk
,
fusión
#1
carraxe
Venga, a ver si se hunden juntas
2
K
28
#2
pip
Voy a vender todas mis acciones de tecnológicas antes de que esta gente o los de OpenAI salgan a bolsa. Igual me equivoco pero me huelo a hostia de las gordas de todo el tingladillo. Prefiero ver lo que pasa desde la barrera.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
