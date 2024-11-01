edición general
9 meneos
219 clics
Spaceballs: the new one Teaser [ENG]

Spaceballs: the new one Teaser [ENG]  

SpaceBalls (La loca historia de las Galaxias): The New One (tráiler)

| etiquetas: spaceballs , the money , mel brooks
7 2 2 K 0 ocio
11 comentarios
7 2 2 K 0 ocio
FueraSionistasdeMeneame #7 FueraSionistasdeMeneame
Este vídeo es privado me pone
3 K 50
#2 A_S
Que peinen el desierto :-D
3 K 33
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#2 ¡No hemos encontrado una mierda! (We ain't found shit!)
1 K 19
#3 chocoleches
Lo bueno de dejar de ver las nuevas de Star Wars es que también te ahorras las parodias (Spaceballs era malísima, que no os engañe la nostalgia)
0 K 11
#4 Sammy_Jankis
#3 Las nuevas de Starwars no son parodias? o_o
1 K 18
#8 NanakiXIII
#4 A mí no me hicieron ni puñetera gracia :ffu:
0 K 7
chewy #5 chewy
#3 hereje!!!
2 K 28
SeñorMarron #6 SeñorMarron
#3 Malísima...??? Será para tí :wall: , yo no puedo contener la risa ya en la primera escena cuando aparece la nave... Durante más de un minuto con la música en bucle...
Gran reparto y gags irrepetibles como el videoclub pirata donde ponen la película antes de terminar el rodaje, mitiquísimo.
Pero debería ser: "Spaceballs 2: En busca de más dinero"
Yo pensaba que no la harían y que era una broma que Mel Brooks tenía desde los 80. Me alegro de equivocarme
2 K 22
#9 zpucky
#3 castigado al rincón de pensar
0 K 6
elGude #11 elGude
#3 Siempre hay gente sin criterio, no pasa nada.
0 K 14

menéame