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Spaceballs: the new one Teaser [ENG]
SpaceBalls (La loca historia de las Galaxias): The New One (tráiler)
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spaceballs
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mel brooks
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#7
FueraSionistasdeMeneame
Este vídeo es privado me pone
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#2
A_S
Que peinen el desierto
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#10
MoñecoTeDrapo
#2
¡No hemos encontrado una mierda! (
We ain't found shit!
)
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#1
asgard_gainsborough
Relacionada:
www.meneame.net/story/spaceballs-2-loca-historia-galaxias-2-video-adel
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#3
chocoleches
Lo bueno de dejar de ver las nuevas de Star Wars es que también te ahorras las parodias (Spaceballs era malísima, que no os engañe la nostalgia)
0
K
11
#4
Sammy_Jankis
#3
Las nuevas de Starwars no son parodias?
1
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#8
NanakiXIII
#4
A mí no me hicieron ni puñetera gracia
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#5
chewy
#3
hereje!!!
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#6
SeñorMarron
#3
Malísima...??? Será para tí
, yo no puedo contener la risa ya en la primera escena cuando aparece la nave... Durante más de un minuto con la música en bucle...
Gran reparto y gags irrepetibles como el videoclub pirata donde ponen la película antes de terminar el rodaje, mitiquísimo.
Pero debería ser: "Spaceballs 2: En busca de más dinero"
Yo pensaba que no la harían y que era una broma que Mel Brooks tenía desde los 80. Me alegro de equivocarme
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22
#9
zpucky
#3
castigado al rincón de pensar
0
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#11
elGude
#3
Siempre hay gente sin criterio, no pasa nada.
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Gran reparto y gags irrepetibles como el videoclub pirata donde ponen la película antes de terminar el rodaje, mitiquísimo.
Pero debería ser: "Spaceballs 2: En busca de más dinero"
Yo pensaba que no la harían y que era una broma que Mel Brooks tenía desde los 80. Me alegro de equivocarme