"Soy quien le puede hundir", "sé lo sucio que es", "es un demente": 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein publicados que golpean a Trump

Lo que sí hay es varios documentos que ponen en cuestión afirmaciones hechas por Trump sobre la relación de ambos o sobre lo que sabía de sus acciones y delitos. El mandatario ha sostenido que ambos fueron amigos en los años 80 y 90 del siglo XX, coincidiendo en círculos sociales de Nueva York y Palm Beach pero también que rompió relaciones con él cerca de 2004, algunos años antes de que Epstein fuera imputado en Florida y encarcelado por prostitución de menores

11 comentarios
Mauro_Nacho #2 Mauro_Nacho
Trump está muy mayor y demente, puede darse por satisfecho, ha hecho lo que le ha dado la gana, nadie le ha marcado límites.
Dragstat #4 Dragstat
Lo de la mujer del César no se aplica a Trump, es tremendo la capacidad que tiene de absorber hechos que son o rozan el escándalo, la corrupción, el fraude, lo ilegal y políticamente incorrecto sin ni siquiera tambalearse. Y esto es más una crítica al sistema que un halago a Trump.
themarquesito #9 themarquesito
#7 Así es, los Clinton no aparecen en los emails, aunque Bill figura varias veces en los registros de vuelo. No hay nada turbio ahí, por cierto: los vuelos en cuestión eran de viajes documentados de la Fundación Clinton, pero a Bill le gustaba eso de usar un avión privado de gorra en vez de tener que pagar uno.
#3 astur365_628eed2f50e0f
Se supone que hay ciertos de víctimas, cientos de implicados, miles de documentos y pruebas y no sabemos nada porque gente muy poderosa está implicada , ye asi no ?
themarquesito #5 themarquesito
#3 Más bien porque Trump está implicado. Hasta el año pasado, todo lo de Epstein estaba bajo administración judicial, ya que el caso contra Ghislaine Maxwel aún no había concluido su curso legal.
Por cierto, Trump le ha dado orden a Pam Bondi de investigar a los demócratas que aparecen mencionados en los correos de Epstein, así que si Bondi hace eso, los documentos del caso Epstein volverán a estar bajo tutela judicial y por tanto no se podrán difundir.
jm22381 #7 jm22381
#5 El otro día leí que los Clinton no aparecen mencionados en los emails y que sin embargo Trump quería investigarlos :popcorn:
#1 Suleiman
Que golpean... Si,segurísimo, está super preocupado, y más de las consecuencias.
Mecaguen #6 Mecaguen *
Trump se pensaba que intentar parar los pies a los sionazis le iba a salir gratis y que encima le iban a dar un premio por ello.
ElBeaver #10 ElBeaver
A estas alturas, ya debería saberse que da exactamente igual; a Trump lo votarían de todas formas.
#8 mariopg *
"sé lo sucio que es", "es un demente", etc., aplicable al 99% de los multimillonarios
y ojo, porque un multimillonario no deja de ser un homínido que puede hacer lo que se le antojo, y por ende…
Barney_77 #11 Barney_77
#8 Básicamente, todo el mundo es sucia hasta donde llegan sus posibilidades económicas.
