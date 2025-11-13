"Soy quien le puede hundir", "sé lo sucio que es", "es un demente": 6 claves de los 20.000 documentos de Epstein publicados que golpean a Trump

Lo que sí hay es varios documentos que ponen en cuestión afirmaciones hechas por Trump sobre la relación de ambos o sobre lo que sabía de sus acciones y delitos. El mandatario ha sostenido que ambos fueron amigos en los años 80 y 90 del siglo XX, coincidiendo en círculos sociales de Nueva York y Palm Beach pero también que rompió relaciones con él cerca de 2004, algunos años antes de que Epstein fuera imputado en Florida y encarcelado por prostitución de menores
Por cierto, Trump le ha dado orden a Pam Bondi de investigar a los demócratas que aparecen mencionados en los correos de Epstein, así que si Bondi hace eso, los documentos del caso Epstein volverán a estar bajo tutela judicial y por tanto no se podrán difundir.
y ojo, porque un multimillonario no deja de ser un homínido que puede hacer lo que se le antojo, y por ende…